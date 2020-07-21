Kuru öksürük: Neden olur, nasıl geçer?

Bazen kuru öksürük şikayeti olan kişiler boğazlarında bir yumru varmış gibi hissedebilirler. Bazıları ise boğazda gıdıklanma hissiyle ve öksürerek bu gıcıktan kurtulmayı deneyebilirler. Ama bu çabalara rağmen rahatlama meydana gelmez. Kuru öksürük genelde alerjik reaksiyonlar yaşandığı zaman görülür. Sigaraya ya da diğer tahriş edici maddelere maruz kalmak veya hafif sinüzit ve üst solunum yollarının viral enfeksiyonu gibi durumlar da öksürüğü tetikleyebilir. Bu durum çok can sıkıcı olabilir ve hemen akla kuru öksürük nasıl kesilir sorusu gelir. Bunun için pek çok yöntem vardır.

Kuru Öksürük Türleri Nelerdir?

Kuru öksürük boğazda ve burunda oluşan viral enfeksiyon sonucu meydana gelir. Sürekli devam eden bir öksürük ve boğaza bir şey takılmış hissi yaşanır. Bu takılma hissi nedeniyle de sürekli öksürme isteği oluşur. Boğazda gıcık öksürük olarak da adlandırılabilir.

Bir diğer öksürük tipi de, çılgın öksürük ya da krup olarak isimlendirilen öksürük türüdür. Bu tür öksürük, larenjitte yani gırtlakta görülür. Hasta öksürdüğü zamanlarda boğazında acı meydana gelir ve aynı zamanda nefes alma güçlüğü yaşar.

Kuru öksürüğün son türü ise, bakterilerin sebep olduğu boğmaca öksürüğüdür. Ancak boğmaca günümüzde oldukça nadir olarak gözlenir. Bunun nedeni de aşı kullanımının yaygınlaşmasıdır. Genellikle çocuklarda ortaya çıkar. Bir çığlık, bağırtı sesi ve güçlü bir nefes alış şeklinde kendini gösterir ve hasta çocukta sürekli tekrarlayabilir.

Kuru Öksürük Neden Olur?

1. Viral enfeksiyonlar

Bu durum soğuk algınlığı ya da grip olarak bilinen rahatsızlıktır. Viral enfeksiyonların neden olduğu öksürük, bazen hastalığın başlangıcında meydana gelebilir. Fakat yüksek ihtimalle enfeksiyonun sonunda ve ortasında görülür. Semptomlar yok olduktan sonra bile öksürük uzun süre devam edebilir.

2. Alerjiler

Alerjiler kuru öksürük türüne neden olabilir. Bahar nezlesi, çiçek ve ağaç polenlerine olan alerji, gözlerde ve burunda tahrişe sebebiyet verir. Tüm bunlarla birlikte boğaz da gözler ve burun kadar etkilenir. Sonuç olarak öksürük meydana gelir. Alerjik rinit olarak bilinen durum da hayvan kürkü gibi diğer maddelere olan hassaslıkla ilişkilendirilir ve yine aynı semptomların ortaya çıkmasına neden olur.