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Kuru öksürük: Neden olur, nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Öksürük, genel olarak iki türe ayrılır. Bunlardan ilki kuru öksürük, diğeri ise balgamlı öksürüktür. Kuru öksürük olduğu zamanlarda boğazda balgam ya da salya üretimi gözlenmez. Balgamlı öksürükte ise bolca balgam, tükürük, salya oluşumu gözlenir. Bunun nedeni sorunun akciğerlerde meydana gelmesidir. Bronşit, zatürre, astım ya da akciğer kanseri gibi hastalıklar nedeniyle balgamlı öksürük oluşumu görülebilir.

Kuru öksürük: Neden olur, nasıl geçer?

Bazen kuru öksürük şikayeti olan kişiler boğazlarında bir yumru varmış gibi hissedebilirler. Bazıları ise boğazda gıdıklanma hissiyle ve öksürerek bu gıcıktan kurtulmayı deneyebilirler. Ama bu çabalara rağmen rahatlama meydana gelmez. Kuru öksürük genelde alerjik reaksiyonlar yaşandığı zaman görülür. Sigaraya ya da diğer tahriş edici maddelere maruz kalmak veya hafif sinüzit ve üst solunum yollarının viral enfeksiyonu gibi durumlar da öksürüğü tetikleyebilir. Bu durum çok can sıkıcı olabilir ve hemen akla kuru öksürük nasıl kesilir sorusu gelir. Bunun için pek çok yöntem vardır.

Kuru Öksürük Türleri Nelerdir?

  • Kuru öksürük boğazda ve burunda oluşan viral enfeksiyon sonucu meydana gelir. Sürekli devam eden bir öksürük ve boğaza bir şey takılmış hissi yaşanır. Bu takılma hissi nedeniyle de sürekli öksürme isteği oluşur. Boğazda gıcık öksürük olarak da adlandırılabilir.
  • Bir diğer öksürük tipi de, çılgın öksürük ya da krup olarak isimlendirilen öksürük türüdür. Bu tür öksürük, larenjitte yani gırtlakta görülür. Hasta öksürdüğü zamanlarda boğazında acı meydana gelir ve aynı zamanda nefes alma güçlüğü yaşar.
  • Kuru öksürüğün son türü ise, bakterilerin sebep olduğu boğmaca öksürüğüdür. Ancak boğmaca günümüzde oldukça nadir olarak gözlenir. Bunun nedeni de aşı kullanımının yaygınlaşmasıdır. Genellikle çocuklarda ortaya çıkar. Bir çığlık, bağırtı sesi ve güçlü bir nefes alış şeklinde kendini gösterir ve hasta çocukta sürekli tekrarlayabilir.

Kuru Öksürük Neden Olur?

1. Viral enfeksiyonlar

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Bu durum soğuk algınlığı ya da grip olarak bilinen rahatsızlıktır. Viral enfeksiyonların neden olduğu öksürük, bazen hastalığın başlangıcında meydana gelebilir. Fakat yüksek ihtimalle enfeksiyonun sonunda ve ortasında görülür. Semptomlar yok olduktan sonra bile öksürük uzun süre devam edebilir.

2. Alerjiler

Alerjiler kuru öksürük türüne neden olabilir. Bahar nezlesi, çiçek ve ağaç polenlerine olan alerji, gözlerde ve burunda tahrişe sebebiyet verir. Tüm bunlarla birlikte boğaz da gözler ve burun kadar etkilenir. Sonuç olarak öksürük meydana gelir. Alerjik rinit olarak bilinen durum da hayvan kürkü gibi diğer maddelere olan hassaslıkla ilişkilendirilir ve yine aynı semptomların ortaya çıkmasına neden olur.

3. Hava kirliliği ve tahriş edici maddeler

sigara içen adam

Hava kirliliği ve çeşitli kimyasallar boğazı tahriş edebilir. Bunun sonucunda da kuru öksürük ortaya çıkar. Genel olarak sigara içmeyen insanların sigara içilen bir ortamda bulunması sonucu görülen bir durumdur.

4. Reflü

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Reflü midedeki asidik suyun boğazın arkasına doğru yukarı çıkması veya çıkmış gibi hissetme durumudur. Asit, az miktarlarda da olsa üst solunum yoluna kaçabilir. Bu durum da iltihaba ve öksürüğe neden olur. Bu sorun genel olarak sırt üstü yatan kişilerde meydana gelir.

5. Astım

Öksürük; daha çok diğer hastalıkların bir semptomu olarak kendini gösteren bir sorundur. Astım da kuru öksürüğe neden olan rahatsızlıklardan biridir. Aynı zamanda kuru öksürüğe ek olarak göğüste hırıltı ve nefes darlığı da gözleniyorsa bronşlarda iltihaplanmalar söz konusu olabilir.

6. Psikolojik nedenlere bağlı öksürük

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Öksürük hiç beklenmedik bir anda ve hiçbir sebep yokken de ortaya çıkabilir. Kuru öksürük aynı zamanda uyku esnasında geçiyor veya daha çok stresli olunan anlarda gözleniyorsa bu durumun sebebi psikolojik olabilir.

Kuru Öksürük Nasıl Geçer?

1. İlaç tedavisi

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Alerjilerin veya enfeksiyonların neden olduğu öksürük ve diğer şikayetler için ilaç kullanılabilir. Aynı zamanda herhangi bir viral enfeksiyon mevcutsa bu durumun en kısa sürede geçmesini ve bunların neden olduğu kuru öksürüğün de azalmasını sağlar.

2. Buhar teneffüsü

Buhar teneffüsü aracılığıyla hava yollarının nemlenmesi sağlanır. Bu sayede boğaz yumuşar ve ağrılar minimum düzeye indirilmiş olur. Boğaz yumuşadığı için de öksürük zaman içinde azalır.

3. Evde tedavi

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Öksürüğün geçmesi için pek çok ilaç kullanılabilir. Bunun yanında kuru öksürük için şifalı bitkiler de vardır:

  • Bal, öksürük tedavisinde çok eski zamanlardan beri kullanılır. Aynı zamanda pek çok öksürük şurubunun içinde yer alır. Analjezik özelliği sayesinde boğaz ağrısını azaltır, balgamı giderir ve boğazı yatıştırır. Güçlü antioksidan ve antimikrobiyal içeriğiyle de boğaz ağrısını azaltır. Bunun için ılık sütün içine bir miktar bal atıp karıştırın ve bunu yavaş yavaş için.
  • Zencefilin antibakteriyel, iltihap önleyici ve antiviral özellikleri bulunur. Bu da öksürük ve grip gibi enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde etkin bir rol oynamasını sağlar. Zerdeçalı ılık sütün içine karıştırıp tüketebilirsiniz. Bir başka yöntem için de bir çay kaşığı zerdeçal tozu ve bir çay kaşığı ajovan kimyonunu karıştırıp kaynayan suya ekleyin. Suyun yarısı kalacak şekilde kaynatın ve ılıdıktan sonra içine bal ekleyin. Karışımı günde üç kez tüketebilirsiniz.
  • Sarımsağın da antiviral, antibakteriyel ve antimikrobiyel özellikleri vardır. Aynı zamanda öksürük için uygulanabilecek en etkili tedavi yöntemlerindendir. Bir bardak suyun içine iki diş sarımsak ekleyip kaynatmaya başlayın. Kaynama esnasında içine birkaç tatlı kaşığı keklik otu ekleyin. Karışımı ocaktan alıp ılıdıktan sonra içine bir kaşık bal ekleyin ve bu karışımı günde iki kez tüketin.
  • Tuzlu su osmoz yoluyla boğaz ağrısını azaltır. Ayrıca öksürük tedavisinde de oldukça etkilidir. Mukoza zarının içindeki tuz, hücre dışındaki tuzu dengeleyebilmek için dışarı akar. Bu durum da şişliği azaltır. Yarım su bardağı ılık suyla birkaç çay kaşığı tuzu karıştırın. Bu karışımdan bir yudum alıp on beş saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Daha sonra işlemi tekrarlayın.
  • Badem de yine kuru öksürük tedavisinde kullanılan bir besindir. Bunun için altı adet bademi bir gece boyunca suda bekletin. Bekletmenin ardından kabuklarını soyun ve ezerek macun haline getirin. İki tatlı kaşığı şeker ve iki tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Bu karışımdan öksürük devam ettiği sürece veya en az üç gün boyunca bir çay kaşığı tüketin.
  • Üzüm ciğerlerin gücünü arttırır ve balgamı söker. Bu süreçte kuru üzüm tüketebilirsiniz veya üzümün suyu çıkarıp bunu balla tatlandırarak tüketebilirsiniz.
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