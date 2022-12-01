Kurye turistler getirmiş! Avrupa'da çalınan 19 lüks aracı Türkiye'de sattılar

Lüks araç çetesine büyük darbe vuruldu. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ülkemize yasa dışı yollara getirilmiş kaçak 19 lüks araca el konuldu. Araçların piyasa değerinin yaklaşık olarak 60 milyon lira olduğu öğrenildi. Bu yöntemle şüphelilerin devleti yaklaşık 27 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

AVRUPA'DA ÇALIP TÜRKİYE'DE SATTILAR

Avrupa'da son iki ayda peş peşe onlarca lüks otomobil çalındı, devreye uluslararası polis birimi Interpol girdi.

ARAÇLARI KURYE TURSİTLER GETİRMİŞ

Avrupa'da çalınan lüks otomobillerin Türkiye'ye kurye turistler tarafından getirildiği ortaya çıktı. Kurye turistler aracı teslim etti, sonra uçaklarla ülkelerine döndü. Çete üyeleri de gelen araçların hemen şasi numaralarını değiştirdi.

Kanal D'de yer alan habere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan ekip, günler süren takibi ardından düğmeye bastı ve çetenin oyununu bozdu. İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ülkemize yasa dışı yollara getirilmiş kaçak 19 lüks araca el konuldu. 37 şüpheli gözaltına alındı.





