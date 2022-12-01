HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Kurye turistler getirmiş! Avrupa'da çalınan 19 lüks aracı Türkiye'de sattılar

Kurye turistler getirmiş! Avrupa'da çalınan 19 lüks aracı Türkiye'de sattılar

01.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarla lüks araç çetesi çökertildi. Avrupa'da çalınan ve kurye turistler tarafından Türkiye'ye getirildiği belirlenen 19 lüks araca el konuldu. Araçların piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kurye turistler getirmiş! Avrupa'da çalınan 19 lüks aracı Türkiye'de sattılar

Lüks araç çetesine büyük darbe vuruldu. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ülkemize yasa dışı yollara getirilmiş kaçak 19 lüks araca el konuldu. Araçların piyasa değerinin yaklaşık olarak 60 milyon lira olduğu öğrenildi. Bu yöntemle şüphelilerin devleti yaklaşık 27 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

AVRUPA'DA ÇALIP TÜRKİYE'DE SATTILAR

Avrupa'da son iki ayda peş peşe onlarca lüks otomobil çalındı, devreye uluslararası polis birimi Interpol girdi.

fhgjh

ARAÇLARI KURYE TURSİTLER GETİRMİŞ

Avrupa'da çalınan lüks otomobillerin Türkiye'ye kurye turistler tarafından getirildiği ortaya çıktı. Kurye turistler aracı teslim etti, sonra uçaklarla ülkelerine döndü. Çete üyeleri de gelen araçların hemen şasi numaralarını değiştirdi.

hgjghkj

Kanal D'de yer alan habere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan ekip, günler süren takibi ardından düğmeye bastı ve çetenin oyununu bozdu. İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ülkemize yasa dışı yollara getirilmiş kaçak 19 lüks araca el konuldu. 37 şüpheli gözaltına alındı.

adsdas

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen duyurdu: 36 ton ağırlıkla 800 km yol!Resmen duyurdu: 36 ton ağırlıkla 800 km yol!
18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!
Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyorduYer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu
Anahtar Kelimeler:
Otomobil operasyon

En Çok Okunan Haberler

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Son saniyede elendiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Son saniyede elendiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Sahte doktor neler yapmış neler!

Sahte doktor neler yapmış neler!

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.