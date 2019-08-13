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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Ege Port Limanı'na 3 gemiyle 2 bin 850 yolcu geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle, 2 bin 850 yolcu geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Venndam" ve "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Olympia" gemileri yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı toplam 2 bin 850 yolcudan bazıları, turlarla İzmir'in Efes ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ne gitti.

Turlara katılmayan yolculardan bazıları ise kent merkezinden alışveriş yapmayı tercih etti.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçenin tatilci akınına uğradığını, kruvaziyerlerle birlikte esnafın adeta çifte bayram yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kruvaziyer kurban bayramı Kuşadası Ege Port Limanı

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