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Kusursuz bir temizlik bunları yapmadan olmuyor! Çiğ patatesi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gün içerisinde en çok zaman geçirdiğiniz yer evinizdir. Hijyenik bir ortamda yaşamak ise herkesin hakkıdır. Bu yüzden ev temizliğini düzenli aralıklarla yapmakta fayda var. Temizlik ile alakalı bazı alışkanlıklarımız bizi yanıltıyor olabilir. Birçok kişide temizlik yaparken ne kadar farklı ürün kullanırsam o kadar iyi bir sonuç alırım gibi yarardan çok zarar getiren bir tutum görüyoruz. Bu oldukça yanlış bir bakış açısı!

Kusursuz bir temizlik bunları yapmadan olmuyor! Çiğ patatesi...

Her evin düzenli olarak temizliğe ihtiyacı vardır. Parke temizliği, banyo temizliği, mutfak temizliği... Hepsi de bu temizliğe dahildir. Kusursuz bir temizlik için bilinmesi gereken ufak ipuçlarını bu yazıda sizler için derledik. Siz de evinizde dip bucak temizlik yaparken bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. İşte ampul temizliğinden ayna temizliğine kadar muhteşem tüyolar...

AMPUL TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

Ampul temizliğine dikkat etmekte fayda var.

Alkol, en iyi temizleyicilerden biridir.
Evinizdeki ampullerin yüzeyleri pürüzlü bir yapıdaysa bir parça soğan ile silebilirsiniz. Merak etmeyin, koku bırakmaması için muhteşem bir yöntem önereceğiz.
Daha sonra nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.
Ampulü temizleme işlemi bittiğinde ışığı yakmadan evvel üzerine 2 damla parfüm sürmeyi unutmayın. Böylece soğan kokusu tamamen yok olur.

AYNA TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

Ayna temizliği yapmanın 2 püf noktası var.

Gazete kağıdını yuvarlak haline getirin.
Bu kağıdı 1.5 ölçü sirke ve 2 ölçü kadar da suya batırın.
Daha sonra aynayı temizleyin ve kuru bir mikrofiber bezle nemini giderin.
Bir başka yöntem ise patates yöntemidir. Çiğ patatesin yarısını kesin ve aynayı bununla silin.
İçerisine çok az alkol ilave ettiğiniz suyla aynayı durulayın. Alkol, sinekleri aynadan tamamen uzak tutar.

DUVAR TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

Duvar temizliği birçok kişi için zahmetli bir temizlik işidir. Ama bazı yöntemlerle duvar silme işlemini daha kolay hale getirebilirsiniz.

Pencereleri ve kapıları güzelce kapatın.
Bir kovaya kaynar su doldurun ve odanın içerisine yerleştirin.
Meydana gelen buhar sayesinde duvarlar nemlenir, bu şekilde duvarları daha rahat bir şekilde sileceksiniz.
Başka bir yöntem de sabunlu su içerisine bol miktarda tuz ilave etmektir.
Yağ lekeleri bu yöntemle kolayca yok olur gider.
Bulaşık süngerini nişastalı bir suyun içerisine batırın ve bu süngerle duvarları silmeye başlayın.
Artık duvarlar daha az kir tutacak. Bu kadar basit!

CAM TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Temiz camlar, evinizi her zaman yeni gösterir.

Öncelikle hava durumuna bakmanızı öneririz. Eğer yakın zamanda yağış varsa hiç cam temizliğine girişmeyin.
Kovayı suyla doldurun.
Suyun içerisine azıcık sirke ve yumuşatıcı ekleyin.
Camları bu suyla silin.
Ardından gazete kağıdıyla nemini alın.
Evinizin camları bu yöntem sayesinde uzun bir süre kirlenmeyecek.

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