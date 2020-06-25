Kusursuz bir temizlik bunları yapmadan olmuyor! Çiğ patatesi...

Her evin düzenli olarak temizliğe ihtiyacı vardır. Parke temizliği, banyo temizliği, mutfak temizliği... Hepsi de bu temizliğe dahildir. Kusursuz bir temizlik için bilinmesi gereken ufak ipuçlarını bu yazıda sizler için derledik. Siz de evinizde dip bucak temizlik yaparken bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. İşte ampul temizliğinden ayna temizliğine kadar muhteşem tüyolar...

AMPUL TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

Ampul temizliğine dikkat etmekte fayda var.

Alkol, en iyi temizleyicilerden biridir.

Evinizdeki ampullerin yüzeyleri pürüzlü bir yapıdaysa bir parça soğan ile silebilirsiniz. Merak etmeyin, koku bırakmaması için muhteşem bir yöntem önereceğiz.

Daha sonra nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

Ampulü temizleme işlemi bittiğinde ışığı yakmadan evvel üzerine 2 damla parfüm sürmeyi unutmayın. Böylece soğan kokusu tamamen yok olur.

AYNA TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

Ayna temizliği yapmanın 2 püf noktası var.

Gazete kağıdını yuvarlak haline getirin.

Bu kağıdı 1.5 ölçü sirke ve 2 ölçü kadar da suya batırın.

Daha sonra aynayı temizleyin ve kuru bir mikrofiber bezle nemini giderin.

Bir başka yöntem ise patates yöntemidir. Çiğ patatesin yarısını kesin ve aynayı bununla silin.

İçerisine çok az alkol ilave ettiğiniz suyla aynayı durulayın. Alkol, sinekleri aynadan tamamen uzak tutar.