Kütahya'da korkunç kaza! İki kişi hayatını kaybetti... Yaralılar da var

Edinilen bilgiye göre kaza, Kütahya merkeze bağlı Belkavak köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde Akçamecit yol ayrımında Ayhan Erol idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

ÜÇ KİŞİ DE YARALANDI

Kaza esnasında araçtan yola fırlayan sürücü Ayhan Erol ile araçta yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada henüz ismi öğrenilemeyen yaralı üç kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

