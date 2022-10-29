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  4. Kütahya'da korkunç kaza! İki kişi hayatını kaybetti... Yaralılar da var

Kütahya'da korkunç kaza! İki kişi hayatını kaybetti... Yaralılar da var

29.10.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Kütahya'da meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında araçtan yola fırlayan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazada üç kişi de yaralandı.

Kütahya'da korkunç kaza! İki kişi hayatını kaybetti... Yaralılar da var

Edinilen bilgiye göre kaza, Kütahya merkeze bağlı Belkavak köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde Akçamecit yol ayrımında Ayhan Erol idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

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ÜÇ KİŞİ DE YARALANDI

Kaza esnasında araçtan yola fırlayan sürücü Ayhan Erol ile araçta yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada henüz ismi öğrenilemeyen yaralı üç kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Kütahya

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