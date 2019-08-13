Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmasının başladığını açıkladı. Türkiye'de 1 günde çıkan 27 yangından en büyüğünün Tavşanlı'daki olduğunu kaydeden Toraman, "Gece boyunca bütün ekiplerimiz çok büyük bir gayret ve fedakarlıkla yangın mahallinin tamamına yayılarak söndürme faaliyetlerini kesintisiz sürdüler. Yangın etkisini gece boyunca hissedilir derecede düşürerek sabaha ulaştık. Sabah günün ağarması ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün yönlendirdiği 8 tane helikopterle havadan da yapılan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu anda ekiplerimiz sahada soğutma çalışmalarına devam ediliyor ve yangını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz" dedi.

'YANMAYAN BÖLÜMLER DE VAR'

Yangının yayılmadan kontrol altına almasının sevindirici olduğunu belirten Vali Toraman, "Çok şükür, tamamen yayılmadan genişlemeden kontrol altına alınmış oldu. Büyük geçmiş olsun, diyoruz. Riskli bir dönemdeyiz, dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde bu tip hadiselerle karşılaşıyoruz. Tahminimiz 80 hektar alanda olduğu yöndeydi ama arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bu alanda yanmayan bölümler de var. Yanan kısımlar zannediyorum daha düşük bir hektara tekabül ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamı bittikten sonra daha kesin bir şekilde bilgi verebileceğiz. Malumunuz helikopterler gece olduğunda müdahale edemiyorlar, yerden müdahale etmeye devam edildi; ama tabi sabahla birlikte hava desteğini de alınca çok kısa bir sürede kontrol altına alındı" diye konuştu.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY: 1 GÜNDE 27 YANGIN ÇIKTI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapacaklarını belirterek, "Yangınların çıkış sebebi ile alakalı şu an için tam tespit tamamı için yok. Bir tanesi tarla temizliği yaparken başladı. Onun dışında sebepleri araştırılıyor. Bu tabi 1 günde 27 yerde yangın olması hele ki böyle hava şartlarının kritik olduğu dönemde hava sıcaklıkları, yüksek nem oranının düşük olması bunlar orman yangınları açısından en büyük riskli durumu ortaya çıkartıyor. Ancak şu an itibariyle 27 yangının 27'ncisi buydu, kontrol altına alındı. Bu kadarlık bir alanda bu kadar kısa sürede yangını kontrol altına almak hakikaten çok büyük özverili çalışma ile ortaya çıktı" dedi.