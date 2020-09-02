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  4. Kütahya’da otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi

Kütahya’da otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 22:37 | Son Güncelleme

Kütahya’da otomobilin çarptığı iki kardeş biri feci şekilde can verirken diğeri yaralandı.Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 15.

Kütahya’da otomobilin çarptığı iki kardeş biri feci şekilde can verirken diğeri yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 15. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanli istikametine gitmekte olan O.Ç. yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı otomobil, benzin istasyonunun marketinden alış veriş yapıp yolun karşısındaki Geven Mahallesi’ndeki evlerine dönmekte olan İlhan ve Rıfat Bilen isimli kardeşlere çarptı. Kazada, 16 yaşındaki Rıfat Bilen, olay yerinde hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kardeşi İlhan Bilen yaralandı. Yaralı İlhan Bilen, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü O.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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