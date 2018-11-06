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Kuveyt'te aşırı yağışlar hayatı durma noktasına getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kuveyt'te aşırı yağışlar hayatı durma noktasına getirdi

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te kötü hava şartları nedeniyle ülkede bakanlıklar dahil devlet daireleri ve okullar tatil edildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle bakanlıklar ve devlet dairelerinin tatil edildiği belirtildi.

Bakanlık, yağışlar sebebiyle vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, ülkede hayatı durma noktasına getiren yağışlardan dolayı eğitim öğretim faaliyetlerine de ara verildi.

İtfaiye Genel Müdürü Halid el-Mekrad yaptığı basın açıklamasında, aşırı yağışlardan dolayı birçok bölgede yolların kapandığını ve araçların mahsur kaldığını ifade etti.

Kuveyt Hava Yolları da bakanlığın talimatları doğrultusunda bu sabahtan itibaren uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Kötü hava koşulları sebebiyle Kuveyt Borsası'nda da işlemler askıya alındı.

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Kuveyt yağış

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