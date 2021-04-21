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Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik çaldı

21.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcuda fotoğrafını çekip annesine atacağını söylediği 3 bileziği, iş yeri sahibine “Hakkını helal et” diyerek alıp kaçan Arif A. yakalandı. Arif A.'nın üzerinde ele geçirilen 2 bilezik sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp, parasını harcadığı tespit edildi.

Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik çaldı

Olay, 14 Nisan'da Rasim Erel Caddesi'nde meydana geldi. Ziya D.'ye ait kuyumcuya giren, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi. 3 bilezik seçen bu kişi, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek bilezikleri aldı, ardından da Ziya D.'ye, "Hakkını helal et" diyerek kaçtı.

Ziya D.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin Arif A. olduğunu belirledi.

Arif A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Arif A.'nın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bilezik, sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp parasını harcadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Arif A., bugün adliyeye sevk edildi.

DHA

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Kuyumcu
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