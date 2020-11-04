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Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle yüzlük çalan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde kuyumculardan tırnakçılık yöntemiyle yüzük çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerinden 3 kuyumcudan yaklaşık 4 bin TL değerinde 4 adet yüzlük çalan kadın hırsız en son Alaplı ilçesinde yüzük almak bahanesiyle girdiği kuyumcuda el çabukluğuyla 3 yüzük çaldı.

Kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle yüzlük çalan kadın yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde kuyumculardan tırnakçılık yöntemiyle yüzük çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerinden 3 kuyumcudan yaklaşık 4 bin TL değerinde 4 adet yüzlük çalan kadın hırsız en son Alaplı ilçesinde yüzük almak bahanesiyle girdiği kuyumcuda el çabukluğuyla 3 yüzük çaldı. Bu anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, zanlı hemen polis tarafından yakalandı. Olay, Alaplı Hükumet Caddesi üzerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen S.D. (28) isimli kadın vitrindeki altını incelemek için yüzlük istedi. Kuyumcu ile sohbet eden Kadın, ’tırnakçılık’ yöntemiyle masa üzerindeki yüzük incelemek bahanesiyle 3 bin lira değerindeki 3 yüzüğü el çabukluğu ile koluna koyarak kuyumcudan ayrıldı. Bu sırada yüzüklerin eksik olduğunu fark eden kuyumcu sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Görüntülerde iş yerine gelen şüphelinin Kuyumcu sahibi ile sohbet ettiği sırada yüzükleri kutudan alarak koluna koyduktan sonra ayrıldığı görülüyor. Dolandırıldığını anlayan Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzükleri çalan şüphelinin 28 yaşında S.D. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerasından remi çıkartılan tırnakçı kadın için polis ekipleri kuyumcuları bilgilendirdi. Bu sırada bir şüphelinin başka bir kuyumcuya yüzük sattığı bilgisini alan polis ekipleri, bölgede yaptığı çalışma sırasında, yakalayarak gözaltına aldı.

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