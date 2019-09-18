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Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde 30 metrelik boş kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Gökçen Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş su kuyusunda tilki olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen tilkinin yaklaşık 30 metre derinliğindeki boş su kuyusundan çıkarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kuyunun çok derin olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Tire’ye gönderilen kurtarma ekibi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuyuya indi.

Kurtarma ekiplerine bir süre direnen tilki, 6 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.

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