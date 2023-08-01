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Kuzenine kurşun yağdırdı, sözleri şaşkına çevirdi! 'İri yarı olduğu için dövemezdim...'

01.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Havaya pompalı tüfekle ateş edip sokaktaki elektriğin kesilmesine neden olan Abdullah Başbudak (27), kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci’yi (28), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Katil zanlısı Başbudak ifadesinde, “İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim” dedi. İşte olayın detayları...

Kuzenine kurşun yağdırdı, sözleri şaşkına çevirdi! 'İri yarı olduğu için dövemezdim...'

Dehşete düşüren olay, 26 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkan Abdullah Başbudak, pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrik kesildi. Bunun üzerine Başbudak’ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci pencereye çıkıp, “Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi” diyerek tepki gösterdi.

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KURŞUN YAĞDIRDI

Başbudak’ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci’nin sokağa inmesiyle kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Göğsüne ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise kaçtı.

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MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak’ı, Mücahitler Caddesi’nde motosikletle gezerken yakaladı.

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'İRİ YARI OLDUĞU İÇİN DÖVEMEZDİM'

Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

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