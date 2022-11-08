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Kuzey Kore lideri Kim'in yeni hedefi tüm dünyayı şaşırttı! Bu kez füze değil... 'Fidye istiyorlar'

08.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki Kim Jong-Un, adından söz ettirmeye devam ediyor. Kore İşçi Partisi lideri Kim, peş peşe ateşlediği füzelerle hem Güney Kore'ye hem de ABD'ye mesaj göndermeye devam ediyor. Kim'in yeni hedefi tüm dünya tarafından 'ilginç' olarak nitelendirildi. Kim, bu kez füzeleri ateşlemek yerine siber saldırı planladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in yeni hedefi tüm dünyayı şaşırttı! Bu kez füze değil... 'Fidye istiyorlar'

Kuzey Kore'den İsrail'in önemli şirketlerinden birine siber saldırı düzenlendi. Saldırıyı engelleyen siber güvenlik şirketi Konfidas şirketinin CEO'su, Ram Levy; verdiği demeçte 'Bu saldırılar bir gecede gerçekleşmiyor. Çoğu saldırının planlaması uzun sürüyor. Güveninizi kazanan bir kişiyle konuşuyorsunuz ardından da kötü niyetli dosyalar gönderiyorlar' dedi.

MYNET - DIŞ HABER

KUZEY KORE'DEN İSRAİLLİ ŞİRKETE SİBER SALDIRI

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Kuzey Kore, İsrailli bir şirketin fonlarını hacklemeye çalıştı. Şirketin Japon tedarikçisi gibi davranan Kuzey Koreliler tarafından gerçekleştirilen bu girişim, siber güvenlik şirketi Konfidas personeli tarafından hızla tespit edildi ve vaktinde durdurulabildi.

Finans kurumlarının sistemlerine sızmak ve hackerlarla çalışmak Bangladeş Merkez Bankası'nı da benzer şekilde çökertme girişiminde bulunan Kuzey Kore'nin bilinen uygulamalarındandı. Ancak İsrail'de bu sadece bir başlangıç denemesiydi ve başarısızlıkla sonuçlandı.

ONLARIN TARZI FARKLIYDI

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Konfidas'ın CEO'su Ram Levy yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin değişik bir sistem kullandığını açıkladı. Normalde bu tür saldırıların fidye üzerinden yürüdüğünü, hackerların önce bilgiye ya da sistemlerin kontrolüne erişip daha sonra karşı tarafı bunları kullanmakla tehdit ederek fidye istediklerini söyledi.

'Ancak Kuzey Kore'nin çalışma tarzı farklıydı. Onlarınki basitçe casusluk yaptıkları, para çaldıkları ve ortadan kayboldukları bir model. Bu sebeple karşı tarafla pek de bir iletişim gerektirmiyor.' diye konuştu.

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İsrail Kuzey Kore Kim Jong-un

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