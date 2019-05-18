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Kuzey Kore'den BM'ye protesto mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak ABD'nin yaptırımların ihlali gerekçesiyle kuru yük gemisine el koymasını protesto etti

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'nin gemisine el koyması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e protesto mektubu gönderdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, Genel Sekreter Guterres'e hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak el koyduğu gemiyi iade etmesi için gereken adımları atmasını istedi.

Gemiye el konulmasının Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ülkelerin egemenliği ilkesini ihlal ettiğini savunan Kim, "Bu müsadere eylemi ABD'nin uluslararası hukuku önemsemeyen bir gangster ülke olduğunu açıkça ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore bandıralı 17 bin tonluk "Wise Honest" kuru yük gemisi, ihraç için kömür taşıyarak yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisanda Endonezya açıklarında ABD tarafından alıkonulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta gemiye el konulduğunu açıklamıştı.

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Birleşmiş Milletler (BM) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres el koyma gemi Kuzey Kore Wise Honest

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