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Kuzey Kutup bölgesinde yaşıyorlar! İşte eksi 25 derecedeki zorlu yaşam

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 09:30 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kuzey Kutup sahanlığındaki Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ne bağlı Salekhard kentinde buz tutmuş yollar, ağaçlar ve beyaza bürünmüş çatılar, şehre adımını atanları bambaşka bir atmosfere sürüklüyor. Soğuk havanın zorluklarına rağmen yaşama tutunan insanlar eksi 25 derecede hayatını devam ettiriyor.

Salekhard şehrini soğukla baş etmeye çalışan diğer bölgelerden ayıran özelliği ise Kuzey Kutup bölgesine en yakın yerleşim yeri olması. İşte her daim eksi sıcaklıklarda yaşayan şehirden bazı kareler.

Burası Rusya'nın en soğuk kenti

Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesine en yakın şehri olan Salekhard kenti zorlu yaşam koşullarıyla dikkat çekiyor. Kentte yaşamı bu denli zorlu hale getirense eksi 25 derecelerden yukarı çıkmayan hava sıcaklıkları. Ancak eksi derecelerde süren yaşama rağmen bu şehir 40 binden fazla nüfusa sahip.
Buz tutmuş ağaçları, elektrik direkleri ve beyaza bürünmüş yollarıyla kar severleri kendine hayran bırakan şehir, Kuzey Kutup bölgesine en yakın olma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'nin de merkezi.
84,5 kilometrekarelik alana sahip olan Salekhard, Obi Nehri'nin tam kıyısında yer alıyor. Bölge sakinleri şehirleşmiş hayatın getirdiklerinin yanı sıra geyik çobanlığı yaparak geçimini sağlıyor.
Chums dedikleri geleneksel yöntemle yapılmış evlerde yaşayan Salekhardlılar, yiyecek ihtiyacını da buz kırıklarının arasından tuttukları balıklarla da karşılayabiliyor.
Ulaşımlarını araba ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra kızaklarla ve yürüyerek sağlamak durumunda da kalan Salekhard halkı, sokaklarda olabildiğince az zaman geçirmeye çalışıyor.
Zaten şehrin sakin sokakları da en çok dikkat çeken özellikleri arasında. Her şeye rağmen gece eğlencelerinin de var olduğu bölgede en yaygın olarak yapılan aktivite ise akşamları uzun uzun televizyon izlemek.
İşte şehirleşme hayatının olduğu kadar eski yöntemlere sadık kalarak yaşayan kişilerin de varlığını sürdürdüğü şehirden manzaralar...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Salekhard

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