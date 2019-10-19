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Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan "erken seçim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev: - "Benim önerim, hızlı erken seçimlerin düzenlenmesi, olabildiğince hızlı seçimler" - "Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. AB tarafından yapılan tarihi hatadan dolayı hayal kırıklığına uğradık ve vatandaşlarımızın kızgınlığını bir yara olarak hissettik"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin ülkesinin birliğe katılım müzakerelerinin başlamasıyla ilgili verdiği olumsuz kararın ardından "Benim önerim, hızlı erken seçimlerin düzenlenmesi, olabildiğince hızlı seçimler." dedi.

Zaev, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin AB'ye katılım kararı ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirten Zaev, "Benim önerim, hızlı erken seçimlerin düzenlenmesi, olabildiğince hızlı seçimler." ifadesini kullandı.

Bu seçimlerin, vatandaşların ülkenin yoluna hangi yönde devam edeceğine karar vereceği bir seçim olacağını vurgulayan Zaev, AB Konseyi toplantısında büyük bir adaletsizlik yaşadıklarını ve AB'nin verdiği sözü yerine getirmediğini dile getirdi.

Zaev, Kuzey Makedonya'nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine, komşu ülkelerle sorunları hallettiklerine fakat AB'nin sözünde durmadığına dikkati çekti.

- "Ülkeyi Avrupalı yapacağız"

AB'nin Kuzey Makedonya'ya müzakereleri başlatmamasını "Onların tarihi hatası" şeklinde değerlendiren Zaev, bütün Avrupalı liderlerin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Zaev, "Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık." diyerek, AB tarafından yapılan tarihi hatadan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını ve vatandaşların kızgınlığını bir yara olarak hissettiğini dile getirdi. Bu kararın son derece "kötü ve yanlış" olduğunu vurgulayan Zaev, kararın AB'nin iç problemleri yüzünden verildiğini kaydetti.

Kendilerinin, AB'nin kararlarından değil ancak Kuzey Makedonya'nın geleceğini ilgilendiren kararlardan sorumlu olduklarının altını çizen Zaev, Kuzey Makedonya halkının Avrupa rüyasının sönmeyeceğini belirtti.

Zaev, gerçekleştirdikleri reformlardan ve başarılardan gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Büyük bir rüyayı gerçekleştirip NATO üyesi olduk, büyük bir rüyayı daha gerçekleştirip ülkeyi Avrupalı yapacağız. Kuzey Makedonya rüyası Avrupa'dır ve o değerleri kendi ülkemizde inşa ediyoruz. Avrupa'yı Kuzey Makedonya'ya getirebiliriz. AB ise hazır olduğunda fasılları açsın."

Zaev, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski liderliğinde yarın yapılacak liderler toplantısında erken seçim önerisini sunacağını da bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nden, katılım müzakerelerine başlamayı bekleyen Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a olumsuz cevap gelmişti.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi erken seçim Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev

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