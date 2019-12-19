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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 03:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da Kuzey Marmara otoyolunda sokak köpeğine çarpan yolcu otobüs plakasını düşürdü, düşen plakayı almaya çalışan muavine aynı yönde seyreden bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.Kaza, saat 00.30 sularında Kuzey Marmara otoyolunda İstanbul istikametinde meydana geldi.

İstanbul’da Kuzey Marmara otoyolunda sokak köpeğine çarpan yolcu otobüs plakasını düşürdü, düşen plakayı almaya çalışan muavine aynı yönde seyreden bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sularında Kuzey Marmara otoyolunda İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dün akşam 18:15 de Ankara’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Bekir Karzan yönetimindeki 41 AAZ 393 plakalı bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara otoyolunda bir sokak köpeğine çarptı. Sokak köpeğine çarpması sonucu otobüs plakasını düşürdü. Otobüs muavini Fedakar Karaboya, plakayı almak üzere yola indi. Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde trafikte seyir halinde olan İsmail Özen kontrolündeki yabancı plakalı otomobil, plakayı almaya çalışan otobüs muavini Fedai Karaboya’yı fark edemeyerek çarptı, çarpmanın etkisiyle otobüs muavini olay yerinde feci şekilde can verdi. Muavinin cansız bedeni incelenmek üzerine Adli Tıpa kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından muavinin cansız bedeni adli tıpa kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazaya karışan otobüste yolcu olan Mustafa Doğan, Ankara’dan İstanbul’a gidiyorduk yolda köpeğe çarptık otobüsün plakası düştü düşen plakayı almaya çalışan muavine araba çarptı. Allah rahmet eylesin“ diye konuştu.

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