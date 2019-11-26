Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Osman Demirdöğen:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Erzurum'a gelen misafirlerimizin söylediği gibi Palandöken Dağı'nda otel kapasitemiz yetersiz. Bu kapasiteyi artırmak için özel sektöre yönelik dağ oteli fizibilitesi hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirdöğen, sorumluluk alanları olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta son iki yılda verilen mali ve teknik destekler ile projeler hakkında bilgi verdi.

Osman Demirdöğen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, bölgenin gelişebilecek potansiyelleri ve bunlarla ilgili yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi konusunda bilgi istendiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl için 3 önemli başlık belirlediklerini ifade eden Demirdöğen, "Bu doğrultuda 'Turizmin geliştirilmesi sonuç odaklı programı'nı birinci başlık olarak belirledik. Turizm sektörünü bölge kalkınmasının itici gücü haline getirmeye çalışıyoruz. Özel amacımız da turizm sektörünün potansiyelini ortaya çıkarmak ve sektörün ticarileşmesini sağlayarak elde edilecek geliri artırmak." diye konuştu.