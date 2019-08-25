KYB'den Kerkük'teki vali seçimi için Kürtlerin anlaşması yeterli değil açıklaması

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, Kerkük'e yeni bir valinin seçilebilmesi için sadece Kürt partilerin anlaşmasının yeterli olmadığını, başta Bağdat yönetimi olmak üzere kentteki tüm unsurların onayının gerektiğini söyledi.

Pire, partisinin güçlü tabana sahip olduğu Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında Kerkük'te yeni bir valinin seçilmesi ve KYB'nin 5 yıldır düzenleyemediği kongre hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ortak bir Kürt vali adayının belirlenmesi konusunda Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile geçen ay varılan anlaşmayı hatırlatan Pire, "Kerkük için bir valinin belirlenmesi sadece KDP ve KYB arasındaki bir anlaşmayla yapılmaz. Bunun için Kerkük il meclisindeki oy çokluğuna ihtiyaç var. Bu çoğunluk da sağlanmayabilir. Bu çerçevede Irak hükümetinin de onayı gerekir." dedi.

Pire, vali belirlenmesinin kentteki taraflar, Irak merkezi hükümeti ile uluslararası çevreler nezdinde müzakere edilmeden çözülmeyeceğini söyledi.