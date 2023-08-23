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  4. KYK BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KYK BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

23.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken YKS tercih sonuçlarını öğrenen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Ağustos'ta erişime açılan üniversite yerleştirme sonuçları sonrası Twitter (X) hesabından açıklamada bulunmuştu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenen üniversite öğrencileri "KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte e Devlet GSB Yurt Kayıt İşlemleri ekranı ve KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

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KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl için henüz başvuru tarihi açıklanmadı.

Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabında yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

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KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

GSB KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ EKRANI


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