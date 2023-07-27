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Kylie Jenner göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti

27.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner estetik yaptırmadığını söyleyerek gündeme gelmişti. Jenner şimdi de göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti.

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine geçtiğimiz hafta açıklama yaparak gündeme gelmişti. “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” diyen Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etmişti.

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Bu açıklamasından kısa süre sonra Kylie Jenner'dan yeni bir itiraf geldi. 25 yaşındaki oyuncu daha önce hiç büyük bir ameliyat geçirmediği konusunda ısrar etmesine rağmen sonunda patladı.

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Jenner sonunda göğüslerini yaptırdığını itiraf etti. Yıldız açıklamasında "Göğüslerimi Stormi'den önce yaptırdığımı biliyorsunuz. Çok güzel göğüslerim vardı, tek kelimeyle muhteşem, mükemmel boyutta, her şeyiyle mükemmel, ve açıkçası keşke hiç yaptırmasaydım diye düşündüm" dedi.

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