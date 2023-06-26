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Kylie Jenner lüks evinin bahçesinde sere serpe güneşlendi!

26.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner lüks yaşantısıyla sık sık adından söz ettiriyor. Genç yaşta büyük bir servet edinen Jenner son olarak evinin bahçesinde güneşin keyfini çıkardı. Kylie Jenner'in sere serpe pozuna beğeni yağdı.

Kylie Jenner lüks evinin bahçesinde sere serpe güneşlendi!

Çocukluk yıllarından itibaren ailesiyle birlikte boy gösterdiği 'Keeping Up with the Kardashians' reality şovu ile şöhrete kavuşan Kylie Jenner kozmetik markası sayesinde büyük bir servet edindi.

İki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmalarının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlayan ünlü yıldız lüks eviyle de gündeme geliyor.

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Özel jeti ve servet harcadığı eviyle adından söz ettiren Jenner son olarak evinin bahçesinde güneşin tadını çıkardı.

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Kırmızı bikinisiyle sere serpe uzanarak kıvrımlarını sergileyen sosyal medyanın yıldızı hayranlarını mest etti.

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