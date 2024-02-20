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  4. Kylie Jenner mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi!

Kylie Jenner mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner, Instagram'a yeni seksi fotoğraflarını paylaştı. 400 milyon takipçisine kıvrımlarını gösteren Jenner hayranlarından tam not aldı.

Kylie Jenner mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi!

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkını gizlemeyen güzel isim son pozlarıyla dikkat çekti.

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Reality televizyon kişiliği, bir elinde çok renkli, örme bir bucket şapka tutarken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

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Makyajsız görünümüyle dikkat çeken Jenner mini şortunu indirerek kıvrımlarını sergiledi.

Havuz kenarında verdiği pozları da paylaşak Jenner hayranlarından tam not aldı.

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