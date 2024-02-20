Kylie Jenner mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi!

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkını gizlemeyen güzel isim son pozlarıyla dikkat çekti.

Reality televizyon kişiliği, bir elinde çok renkli, örme bir bucket şapka tutarken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.



Makyajsız görünümüyle dikkat çeken Jenner mini şortunu indirerek kıvrımlarını sergiledi.

Havuz kenarında verdiği pozları da paylaşak Jenner hayranlarından tam not aldı.





