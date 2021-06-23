Kyoto, Motorola Edge 20 Lite olarak gelecek

Son raporlar, Berlin, Berlin NA, Pstar ve Kyoto’nun yaklaşmakta olan Motorola telefonlarının kod adları olduğunu ortaya koydu. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, bu telefonların Motorola’nın yeni nesil Edge serisine ait olduğunu ortaya çıkardı. Sızıntı kaynağı Evan Blass’ın son haberi, Kyoto cep telefonunun Motorola Edge 20 Lite takma adıyla piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor.

EDGE SERİSİNİN EN UYGUN FİYATLISI OLACAK

Önceki raporlar, Kyoto kod adının yaklaşmakta olan Edge serisinin en uygun fiyatlı modeline ait olduğunu iddia ederken, Berlin ve Pstar, dizideki diğer daha güçlü telefonların kod adları olduğunu göstermişti. Avrupa’ya yönelik olduğu söylenen Berlin kod adlı akıllı telefonun Snapdragon 778G yongasına sahip olması bekleniyor. Telefonun Kuzey Amerika varyantının Berlin NA olarak kodlandığı söyleniyor.

Ayrıca Blass, Lizbon ve Saipan kod adlı Motorola akıllı telefonlarının sırasıyla G60S ve G50 5G olarak tanıtılacağını da açıkladı. Motorola, Mart ayında G50 takma adı ve 5G bağlantısı olan bir telefon piyasaya sürdü, ancak bunun kod adı Ibiza idi. Saipan modelinin Ibiza modelinden ne açılardan ve nasıl farklı olacağı henüz belli değil. Blass, Edge 20 Lite, G60S ve G50 5G’nin herhangi bir özelliğini açıklamadı, ancak söylentilere göre Kyoto modeli 16MP veya 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Arkadaki ana kameranın ise 8MP ile birleştirilmiş 108MP sensör kullanacağı söyleniyor. Ultra geniş ve 2MP derinlik birimleri de mevcut.

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