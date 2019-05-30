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L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğu açıklandı.

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğu açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntüler de paylaşılarak, "TCG BARTIN Korvetimiz'den yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu" denildi.
L-UMTAS NEDİR?
L-UMTAS, taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir. T-129 ATAK ve SH-70 helikopterlerinin yanı sıra MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir. L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

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L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurduL-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

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