Lana Rhoades kürkünü giyip mutfak tezgahına oturunca beğeni rekoru kırdı! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekerek 16 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Lana Rhoades, geçtiğimiz yıllarda bir erkek bebek dünyaya getirerek sektörden uzaklaşmıştı. Adeta inzivaya çekilen güzel isim son dönemlerde geri dönüş sinyalleri veriyordu. Sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttırarak hayranlarıyla hasret gidermek için adım atan Rhoades'in kürklü pozları beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğenisi toplayan gönderisinde Lana Rhoades, kürk ve topuklu ayakkabıyla yaptığı kombinle mutfak tezgahının üzerinde oturarak poz verdi. Rhoades'in pozu sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.