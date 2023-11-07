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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot Instagram'ın limitlerini zorlamaya devam ediyor! Ayna karşısında verdiği poz beğeni topladı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot Instagram'ın limitlerini zorlamaya devam ediyor! Ayna karşısında verdiği poz beğeni topladı

    07.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 9 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Mathilde Tantot yine hayranlarının beğenisini toplayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarıyla ayna karşısında çekilen bir pozunu yayınladı.

    Model kardeşi Pauline Tantot ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot, 9 milyonu aşkın takipçiyle yine cesur bir pozunu yayınlamayı tercih etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Tantot, geleneğini bozmadı ve bu kez ayna karşısında kendisinin yarattığı göğüs altı dekoltesiyle poz verdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    mathilde

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot, yatağının arka fonda olduğu bir ayna pozunda bluzunu yukarı doğru kıvırmayı tercih etti. Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla tam not aldı.

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    sosyal medya fenomen

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