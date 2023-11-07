Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot Instagram'ın limitlerini zorlamaya devam ediyor! Ayna karşısında verdiği poz beğeni topladı

Model kardeşi Pauline Tantot ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot, 9 milyonu aşkın takipçiyle yine cesur bir pozunu yayınlamayı tercih etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Tantot, geleneğini bozmadı ve bu kez ayna karşısında kendisinin yarattığı göğüs altı dekoltesiyle poz verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot, yatağının arka fonda olduğu bir ayna pozunda bluzunu yukarı doğru kıvırmayı tercih etti. Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla tam not aldı.