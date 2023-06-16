Lana Rhoades ne sınır tanıdı ne de limit! Transparan kıyafetinin içine hiçbir şey giymeden poz verdi

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Rhoades cesur bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabına kısa süreliğine ara veren ve paylaşım yapmayan Rhoades’in dönüşü muhteşem oldu. Fenomen isim kalçasına kadar uzanan sırt dekolteli transparan bir kıyafetle poz verdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Dünyaca ünlü isim vücut hatlarını belli eden kıyafetiyle eski günlerini aratmadı. Rhoades’in cesur paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Rhoades’in transparan sırt dekolteli elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.