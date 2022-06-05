Latif Demirci: Usta karikatürist 61 yaşında hayatını kaybetti

"Press Bey", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat" ve "Arap Kadri" gibi unutulmaz karakterlere imza atmış usta karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre Demirci, kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdi. Dün sabah ise evinde düşen Demirci, tedavi altına alındı ancak bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirci'nin eski eşi yazar Latife Tekin, ölüm haberinin ardından paylaştığı mesajında, "Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif'i kaybettim, çok üzgünüm" yazdı.

https://twitter.com/gumuslukakademi/status/1533361574810992641

Uzun bir süre karikatürlerini yayımladığı Hürriyet gazetesi ise Demirci'nin ölüm haberini, "Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" diyerek paylaştı.

Demirci, 2015'te Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almış, kariyeri boyunca Gırgır, Fırt, Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz ve Hürriyet gibi yayınlarda yer almıştı.

"Canavar Koyun Orhan", "Muhlis Bey", "Arap Kadri", "Mithat ve Mirsat" ve "Press Bey" de dahil olmak üzereye yarattığı karikatür karakterleri Türkiye mizah tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Usta çizerin Avrupa'da da pek çok karikatür sergisi düzenlendi.

Demirci'nin ölüm haberi sanat, basın ve siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarına karşı özenli, her zaman Sendikasıyla birlikte hareket eden ve çizgilerini meydanlarda taşımaktan gurur duyduğumuz büyük ustayı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Karikatürist Behiç Ak, yazar Ece Temelkuran, şair Altay Öktem, yazar Buket Uzuner de dahil olmak üzere çok sayıda isim Twitter hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Demirci'nin ölümü üzerine duydukları üzüntüyü ifade etti.

Hürriyet gazetesi editörlerinden gazeteci yazar Uğur Vardan ise, "Hepimizin boynu bükük... Yeri asla doldurulamayacak gerçek bir deha, çizgi ve düşünce ustasıydı. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..." diye yazdı.

https://twitter.com/hkitapsanat/status/1533349242005340161

Tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan, Demirci için "Gençken Gırgır'da, Fırt'ta çizdiği karikatürlerle gülmemize katkısı büyüktü. Kim unutabilir Muhlis Bey'i, Yavlum Mithat'ı, Arap Kadri'yi?" dedi.

https://twitter.com/metinsolmaz/status/1533373867636445184

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de dahil olmak üzere pek çok siyasetçi sosyal medya hesaplarında birer taziye mesajı paylaştı.

https://twitter.com/gurseltekin34/status/1533373720764588033

