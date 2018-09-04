Latin Amerikalılara ebru sanatını öğretiyor

Quiolla, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubunun (TÜMATA) geçen yıl temmuz ayında vefat eden kurucusu Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç'in davetiyle 1989'da ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve bu süreçte İslamiyet'i seçtiğini kaydetti.

İtalyan asıllı bir ailenin çocuğu olarak Uruguay'da doğduğunu anlatan Quiolla, ailesinin kökenini araştırırken Türk kültürü, sanatı, müziği ve felsefesiyle tanıştığını ifade etti.

BOGOTA (AA) - LOKMAN İLHAN - Latin Amerika ülkelerinde ebru dersleri veren ve Türk müziğiyle terapi seansları düzenleyen Uruguay asıllı Türk vatandaşı Meryem Quiolla, ebru sanatını "insanlar arasında antik ve manevi bir kanal" olarak niteledi.

-"Ebru, manevi bir kanal"

"Ebrunun insanlar arasında açılan antik ve manevi bir kanal olduğunu düşünüyorum." diyen Quiolla, sözlerine şöyle devam etti:

"Suyla dolu tepsi, sudan oluşan insan vücudu gibi. Çok eski bir sanat olan ebru, hem bu yönü hem de esnekliğiyle insanla iletişim sağlıyor ve ruha çok iyi geliyor. Ebruda renkler suyun üstüne düşüp yayılıyor ve görenlerde bu yayılmanın kendi içinde de olduğu gibi bir his bırakıp çok tesir ediyor."

Ebru derslerine bu sanata ilgi duyanların yanı sıra kendilerini ifade etmekte zorlanan ya da kararsızlık yaşayanların da katıldığını belirten Quiolla, "Ebru, insanlara sonuçlarından çekinmeden karar alma fırsatı sağlıyor çünkü karar almaktan korkan ve bu konuda kendi içinde çatışma yaşayan insanlar var. Dolayısıyla kadın olsun çocuk olsun ebrunun icrasında herkes kendini özgür hissediyor." diye konuştu.

- Türkiye ve Latin Amerika'daki çalışmaları

Türkiye'de bulunduğu dönemde otistik ya da konuşmakta zorluk çeken çocuklarla ilgilendiğini ve ebru derslerinin ardından bu çocuklarda büyük ilerlemeler kaydettiğini anımsatan Quiolla, Latin Amerika'da özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yaptığına, bölgedeki kadınların en büyük sorununun "kendini değersiz hissetmek" olduğuna işaret etti.