Lavabodaki kötü kokular bu yöntemle geçiyor! Kahve, tarçın...

Lavabonuzdan gelen kötü kokular evin havasını bozarak çok can sıkıcı ve mide bulandırıcı bir hal alabilir. Bu kokular sizi rahatsız etmeye başladığında hemen kimyasal temizlik malzemelerine sarılmayın! Bizlere her zaman yardımcı olan doğal ürünler lavabonuzdaki kötü kokuların giderilmesini de sağlayacak. İşte ihtiyacınız olan malzemeler…

KAHVE TELVESİ VE SU

Kahve keyfinizi yaptıktan sonra fincanda kalan telveyi temizlemek yerine lavaboya boşaltmaya ne dersiniz? İçmiş olduğunuz kahvenin telvesini lavaboya dökün ve biraz bekledikten sonra üzerine bir miktar sıcak su ilave edin. Telve, lavabonuzda biriken yağların çözülmesinde ve oluşan kötü kokuların giderilmesinde size yardımcı olacak.

TOZ TARÇIN VE SU

Mis kokulu tarçından lavabonuzda bulunan kötü kokuları gidermek için de faydalanabilirsiniz. Lavabonun içerisine bir avuç toz tarçını dökün ve ardından sıcak su ile lavaboyu iyice yıkayın. Kötü kokular yerini tarçının baş döndürücü kokusuna bırakacak.

NARENCİYE KABUKLARI VE SU

Limon gibi narenciyelerin kabuklarını sakın çöpe atmayın, lavabonuzu dezenfekte etmek için saklayın! Narenciye kabuklarıyla ovaladığınız lavabonun üzerine sıcak su ekleyerek hem kötü kokulardan kurtulacak hem de lavabonuzu parlatmış olacaksınız.