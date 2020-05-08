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Lavabodaki kötü kokular bu yöntemle geçiyor! Kahve, tarçın...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ne kadar dikkat edersek edelim dökülen yiyecekler, biriken atık yağlar ve tesisat problemleri gibi birçok nedenden dolayı lavabomuzda hiç hoş olmayan, kötü kokular ile karşılaşıyoruz. Siz de "Lavabo kokusundan bir türlü kurtulamıyorum. O kadar temizliyorum yine de koku yapıyor!" diyorsanız, evinizde bulunan tamamen doğal bu malzemelere kesinlikle bir şans vermelisiniz!

Lavabodaki kötü kokular bu yöntemle geçiyor! Kahve, tarçın...

Lavabonuzdan gelen kötü kokular evin havasını bozarak çok can sıkıcı ve mide bulandırıcı bir hal alabilir. Bu kokular sizi rahatsız etmeye başladığında hemen kimyasal temizlik malzemelerine sarılmayın! Bizlere her zaman yardımcı olan doğal ürünler lavabonuzdaki kötü kokuların giderilmesini de sağlayacak. İşte ihtiyacınız olan malzemeler…

KAHVE TELVESİ VE SU

1

Kahve keyfinizi yaptıktan sonra fincanda kalan telveyi temizlemek yerine lavaboya boşaltmaya ne dersiniz? İçmiş olduğunuz kahvenin telvesini lavaboya dökün ve biraz bekledikten sonra üzerine bir miktar sıcak su ilave edin. Telve, lavabonuzda biriken yağların çözülmesinde ve oluşan kötü kokuların giderilmesinde size yardımcı olacak.

TOZ TARÇIN VE SU

2

Mis kokulu tarçından lavabonuzda bulunan kötü kokuları gidermek için de faydalanabilirsiniz. Lavabonun içerisine bir avuç toz tarçını dökün ve ardından sıcak su ile lavaboyu iyice yıkayın. Kötü kokular yerini tarçının baş döndürücü kokusuna bırakacak.

NARENCİYE KABUKLARI VE SU

3

Limon gibi narenciyelerin kabuklarını sakın çöpe atmayın, lavabonuzu dezenfekte etmek için saklayın! Narenciye kabuklarıyla ovaladığınız lavabonun üzerine sıcak su ekleyerek hem kötü kokulardan kurtulacak hem de lavabonuzu parlatmış olacaksınız.

KARBONAT-TUZ-SİRKE KARIŞIMI

4

Lavaboda oluşan kötü kokulardan kurtulmanızın bir diğer yolu da karbonat, tuz ve sirke karışımından geçiyor. Bunun için bir tencerede suyu ısıtın ve içerisine bir su bardağı sirke ile bir avuç tuz ekleyin. Karbonatı da ekledikten sonra karışımın köpürdüğünü göreceksiniz. Birkaç dakika bekledikten sonra karışımı lavabonuza dökün. Uygulayacağınız bu karışım ile borularınızda biriken atık ve donmuş yağları temizleyerek kötü kokuların giderilmesini sağlayacaksınız. İşlemi uygularken eldiven takmayı unutmayın!

KARBONAT VE ESANSİYEL YAĞLAR

5

Bu karışımda kullanacağınız esansiyel yağı tamamen zevkinize göre seçebilirsiniz. İster lavanta, ister vanilya esansı, isterseniz de başka bir koku kullanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz esansiyel yağı yarım fincan karbonat ile karıştırın. Karışımı 1 saat boyunca lavabonuzda beklettikten sonra sıcak su dökerek yağı akıtın. İşlemin sonunda bakterileri yok ettiğiniz, kokusuz ve tertemiz bir lavaboya merhaba deyin!

LİMON SUYU VE KABARTMA TOZU

6

Limon suyu ve kabartma tozunun gücü, lavabonuzda oluşan kötü kokulardan en ufak bir kalıntı bile bırakmayacak. Isıtılmış limon suyunun içerisine 1 su bardağı kadar kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışım köpük haline geldiğinde ocaktan alarak lavaboya dökün. 10 dakika bekletin ve sonrasında lavabonuzu ılık su ve deterjan ile güzelce temizleyin. Tebrikler, kötü kokuya veda ettiniz bile!


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