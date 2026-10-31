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Ne yatak odası ne banyo! Uzmanlar çamaşır kurutmak için doğru yeri açıkladı

Kışın gelmesiyle birlikte çamaşırları açık havada kurutmak da giderek zorlaştı. Balkonu olmayanlar mecbur kalıp ev içine çamaşır asabiliyor ancak uzmanlar yanlış yerde ve yetersiz havalandırmayla kurutulan çamaşırların evdeki nem oranını artırabileceği, bunun da yoğuşma, rutubet ve küf oluşumuna zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıyor. Peki ne yapmalı?

Ne yatak odası ne banyo! Uzmanlar çamaşır kurutmak için doğru yeri açıkladı
Gökçen Kökden

Havaların soğumasıyla birlikte çamaşırları açık havada kurutmak da zorlaştı. Kurutma makineniz olsa bile her tekstil ürünü için uygun bir seçenek olmayabilir. Bu nedenle çamaşırları evin içinde kurutmak, özellikle kış aylarında pek çoğumuzun başvurduğu bir yönteme dönüşüyor. Peki çamaşırlar evin içinde hem daha hızlı hem de nem ve rutubete yol açmadan nasıl kurutulabilir? Uzmanlara göre birkaç basit değişiklik, kuruma süresini kısaltırken evde biriken nemi de azaltmaya yardımcı olabiliyor.

ÇAMAŞIR KURUTURKEN PENCEREYİ AÇIN

Ne yatak odası ne banyo! Uzmanlar çamaşır kurutmak için doğru yeri açıkladı 1

Temizlik uzmanı Petya Holevich'e göre evde çamaşır kuruturken en önemli noktalardan biri hava dolaşımını artırmak. Açık bir pencere veya vantilatör kullanmak, ıslak çamaşırların çevresindeki nemli havanın dağılmasına yardımcı olarak kuruma süresini kısaltabiliyor.

Temizlik uzmanı Henry Paterson da çamaşır askılığının mümkünse açık bir pencerenin yakınına veya balkona yerleştirilmesini öneriyor. Aspiratör ya da havalandırma fanı kullanmak da ortamdaki yüksek nemin azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

ÇAMAŞIRLARI ÜST ÜSTE ASMAKTAN KAÇININ

Çamaşır askılığını mümkün olduğunca fazla kıyafetle doldurmak kuruma süresini uzatabiliyor. Daily Poppins'ten Nigel Bearman, havadaki nem çok yüksek olduğunda çamaşırların düzgün kurumayabileceğini ve bunun kıyafetlerde nemli, küflü bir kokuya yol açabileceğini belirtiyor.

Bunun yerine kıyafetler arasında hava dolaşımına izin verecek boşluk bırakılması öneriliyor. Uygun kıyafetleri askılara asmak da giysilerin birbirine temasını azaltarak daha iyi hava dolaşımı sağlayabiliyor.

MAKİNENİN SIKMA DEVRİNDEN YARARLANIN

Ne yatak odası ne banyo! Uzmanlar çamaşır kurutmak için doğru yeri açıkladı 2

Çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlamanın bir başka yolu da makineden mümkün olduğunca az nemli çıkmalarını sağlamak. Paterson, kumaş ve giysi etiketleri izin verdiği sürece çamaşır makinesinin uygun yüksek sıkma devrinin kullanılmasını veya yıkama bittikten sonra ek bir sıkma programı çalıştırılmasını öneriyor. Böylece kıyafetlerde kalan su miktarı azaltılarak kuruma süresi kısaltılabiliyor.

NEM ALMA CİHAZI KURUMA SÜRESİNİ KISALTABİLİR

Nem alma cihazları havadaki fazla nemi çekerek yoğuşma ve rutubetin azaltılmasına yardımcı oluyor. Bazı modellerde özel çamaşır kurutma fonksiyonları da bulunuyor. Nem alma cihazı çalıştığında ıslak çamaşırların çevresindeki havanın nem oranı düşüyor. Bu da kıyafetlerdeki suyun daha hızlı buharlaşmasına yardımcı oluyor. Nem alma cihazıyla bir makine çamaşırın kuruması ortalama 3 ila 5 saat sürebiliyor. Bu süre koşullara göre değişebilse de yalnızca oda havasında kurutmaya kıyasla süreci hızlandırabiliyor.

ÇAMAŞIRLARI BU ODALARDA KURUTMAYIN

Ne yatak odası ne banyo! Uzmanlar çamaşır kurutmak için doğru yeri açıkladı 3

Bearman'a göre çamaşırları mümkünse evde en az vakit geçirilen, iyi havalandırılabilen bir odada kurutmak daha doğru. Çamaşır odası, çalışma odası veya boş bir oda bunun için tercih edilebilir.

Uzman özellikle yatak odası ve salon gibi uzun süre vakit geçirilen alanların ıslak çamaşırlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını öneriyor. Mutfak da önerilmeyen alanlar arasında. Banyo ise zaten nem oranı yüksek bir ortam olduğu için çamaşır kurutmak açısından iyi bir seçenek değil. Islak kıyafetleri halihazırda nemli olan bir odada kurutmaya çalışmak hem kuruma süresini uzatabiliyor hem de ortamın nemini daha da artırabiliyor. Bu nedenle evde çamaşır kuruturken yalnızca sıcaklığa değil, iyi hava dolaşımına ve ortamın nem seviyesine de dikkat etmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik çamaşır makinesi
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