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Lavrov'un Antalya ziyareti ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla yapacağı ziyaret ertelendi.

ANTALYA, (DHA) - RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla yapacağı ziyaret ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 18 Mart Pazartesi günü Antalya Belek'teki Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla kente yapacağı ziyaretin ertelendiği kaydedildi.

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