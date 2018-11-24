HABER

'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, yıl boyunca 12 kentte 12 uzman ile planlanan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'ncisi Eskişehir'de gerçekleştirildi.

'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, yıl boyunca 12 kentte 12 uzman ile planlanan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'ncisi Eskişehir'de gerçekleştirildi.
Türkiye'nin farklı kentlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu. Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ile LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'çocuklarda sağlıklı beslenme' üzerine açıklamalarda bulundu.
Projeyle ilgili bilgi veren Ömür Kurt, çıkış noktalarının '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' olduğunu söyledi. Kurt, "Bir çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süre insanın hayatının temeli. Fakat biz bu hayatın temelini çok ciddiye almıyoruz ve ona her şeyi yediriyoruz. Onu kafamıza göre büyütüyoruz. Sonrasında o bina sağlam mı ilerliyor yoksa aksaklıklar mı oluyor çok bilemiyoruz. Bu nedenle uzamlarla konuşalım, onlar bize nasıl olması gerektiğini anlatsınlar, biz de bunu toplumuzla paylaşalım ki sağlıklı kuşaklar yetiştirebilelim düşüncesiyle yola çıktık" diye konuştu.
Sevda Malkoç ise projede LC Wakiki Kurumsal İletişim ekibi ile Hürriyet Kitap ekibinin bir araya geldiğini belirterek, "Bu bizim için çok heyecanlı bir proje. Son 14 senedir pazar lideri olarak en iyi şekilde hizmet vermeye özen gösteriyoruz" dedi.
Etkinlikte, Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ise çocuklarda sağlıklı beslenme konusunda ebeveynlerin yapması gerekenlere dikkat çekti. Bebeklerde ek gıdaya geçiş, katı gıda beslenme dönemi için öneriler ve bebeklerde kilo problemine dair konularda anne babaların sorularını yanıtlayan Çapay, şunları kaydetti:
"Sağlık deyince ne anlamalıyız? Sağlık dediğimizde bunu bütünsel olarak düşünmemiz gerekir. Yani sağlık hem bedensel hem ruhsal iyilik halidir aslında. Sağlıklı yaşam tabii ki bu iyilik halini yakalamanın bir amacıdır diyebiliriz. Sağlık yaşam dediğimiz aklımıza gelen 2-3 tane temel şey vardır. Bunlardan en önemlisi, en kapsamlısı aslında sağlıklı beslenmedir. Bununla beraber fiziksel aktivite, stres seviyesi, çevresel koşullar sağlıklı yaşam bütününü etkileyen bir şeydir. Sağlıklı yaşamın en büyük parçası olan beslenmeyi nasıl yapacağız? Veyahut da uzmanlar neler öneriyor? Her kafadan farklı bir ses mi çıkıyor? Burada en önemli şey insanın önce kendi bedenini tanımasıdır. Kendi vücudunuza iyi gelen besinleri uzman bir doktor, bir beslenme uzmanıyla beraber ortak bir kanıya vararak çözüm yoluna ulaşılabilinir. Anne karnında, anne eğer sağlıklı beslenmiyorsa veya yediklerine dikkat etmiyorsa bu, çocukta ilerleyen dönemlerde problemler yaratabiliyor."
Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsayan '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' armağan edildi.
50 KİŞİYE 50 TL'LİK HEDİYE ÇEKİ
LC Waikiki'nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4 bin 500'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13 bin 500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Eskişehir buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilerek, 50 şanslı aileye LC Waikiki'den 50 TL'lik hediye çeki armağan edidi.
12 ŞEHİR, 12 KONFERANS
LC Waikiki, 'Aile Buluşmaları' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsıyor. Buluşmalarda aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.

FOTOĞRAFLI

'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Öğretmen ve öğretmen olan öğrencileri bir araya geldiÖğretmen ve öğretmen olan öğrencileri bir araya geldi
Tunceli'de Öğretmenler Günü'ne buruk kutlamaTunceli'de Öğretmenler Günü'ne buruk kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

İlginizi Çekebilir

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.