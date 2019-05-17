Lefke’de Nil Karaibrahimgil’den unutulmaz konser

LEFKE, (DHA) - TÜRK müziğinin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin organize ettiği bahar konseri kapsamında hayranları ile buluştu.

Nil Karaibrahimgil, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadı’nda gerçekleştirdiği sahne performansında öğrenciler ile birlikte şarkılarını seslendirerek, hayranları ile coşkulu saatler geçirdi. Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla unutulmaz bir gece yaşatan Karaibrahimgil, kendisine özel olarak hazırlanan ışık ve ses sisteminin yer aldığı dev sahnede hayranları için şarkılarını seslendirdi.

‘Kanatlarım Var Ruhumda’, ‘Hadi İnşallah’, ‘Koşmayı Öğreticem’ ve ‘Rüzgar’ gibi sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde seslendiren Nil Karaibrahimgil’e, konser sonunda Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından takdim edildi.



