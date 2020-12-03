Lego, Off-Road keyfini eve taşımak için Jeep Wrangler Rubicon kitini tanıttı

COVID-19 salgını ile evlerinde kalması gereken insanlar, kendilerini çeşitli eğlence argümanlarına verdi. Kimileri doğada kamp yapmayı tercih ederken, kimileri de kendilerini verdiler LEGO yapımına Her geçen gün daha prototip otomobiller konusunda kendini daha da geliştiren LEGO, bu kez Jeep Wrangler Rubicon’un kitiyle karşımızda.

50 DOLAR’A JEEP WRANGLER RUBICON

Bir arazi aracı projesi arıyorsanız işiniz bir hayli zor. Ancak ucuz yollu bir eğlence arıyorsanız doğru adres LEGO. Marka mühendisleri bu kez Jeep Wrangler Rubicon’un oyuncak versiyonunu ortaya çıkarmışlar. Yaklaşık 50 Dolar etiket fiyatlı olacak olan model, 1 Ocak itibariyle satışa çıkacak.

JEEP WRANGLER RUBICON KİTİ KAÇ PARÇADAN OLUŞUYOR?

665 parçalı kit, arazi odaklı Wrangler Rubicon'u birebir tasvir ediyor. Modelde tüm detaylar düşünülmüş. Katlanabilir arka koltuklar, arkada tam boyutlu bir yedek lastik ve bir vinç gibi gerçek tüm detaylar modele birebir işlenmiş. Kapılar ve kaput da açılıp kapanabiliyor. Sarı-siyah renk kombinasyonunda sunulacak olan model fazlasıyla ilgi çekecek.

JEEP WRANGLER RUBICON BOYUTLARI NE KADAR OLACAK?

Lego Jeep Wrangler Rubicon tamamlandığında yaklaşık 12 santimetre yüksekliğinde, 24 santimetre) uzunluğunda ve 13 santimetre genişliğinde olacak. Modelin süspansiyon sistemi de gerçeği ile birebir yapılmış.



