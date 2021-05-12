Lenovo YOGA Pad Pro geliyor

Yaklaşan YOGA Pad Pro, şirketin ürettiği üst düzey bir Android tablet olacak. Bu tablete, Lenovo Xiaoxin Pad Plus adlı orta sınıf bir tablet ve Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 adlı başka bir premium tabletin eşlik etmesi bekleniyor. Resmi Lenovo YOGA hesabı, 7 Mayıs’ta Weibo’da YOGA Pad Pro için bir teaser yayınladı. Bu gönderi, tabletin ekranını vurguluyor. Şirket, tabletin lansman tarihini de bu yayının yorum bölümünde açıkladı.

İŞTE LENOVO YOGA PAD PRO İÇİN VERİLEN TARİH

Bir Weibo kullanıcısı, YOGA Pad Pro’nun lansman tarihini sorarak söz konusu gönderiye yanıt verdi. Şaşırtıcı bir şekilde, resmi Lenovo YOGA hesabı, ürünün 24 Mayıs’ta piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu yorumlar, gönderinin yayına girdiği gün olan 7 Mayıs’ta yayınlanmış olmasına rağmen, olay ITHome tarafından dün bildirildi.

Teaser’lara bakılırsa, YOGA Pad Pro, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 ve Lenovo Xiaoxin Pad Plus olmak üzere üç yeni Lenovo tabletinin tamamı aynı gün (24 Mayıs) piyasaya çıkabilir. Lenovo’nun resmi YOGA web sitesinde yayınlanan teaser, çıkacak olan tabletin Xiaoxin tablet tarafından kullanılacak kalemi destekleyeceğini gösteriyor. Kalem, 4096 basınç seviyesine ulaşabilir. Stylus kalem yazı yazmak için ve ayrıca boyama için kullanılabilir. Cihaz resmi olarak piyasaya sürüldüğünde beklentileri karşılayabilecek mi göreceğiz.

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