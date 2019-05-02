500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü

Da Vinci bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları 500 yıl önce keşfeden çok yönlü bir sanatçıydı.

Yeni bulunan portresi Londra'da sergilenecek.

Yukarıdaki skeç ise Da Vinci'nin oto-portreleri dışında bugüne ulaşan sadece iki portresinden biri.

Londra'da Royal Collection Trust kuruluşundan Martin Clayton The Queen's Gallery'de araştırma yaparken skecin da Vinci'nin isimsiz asistanlarından biri tarafından yapıldığını tespit etti.

Skeç usta sanatçının ölümünden 500 yıl sonra sergileniyor olacak.

Da Vinci'nin aşağıdaki diğer portresi ise öğrencisi Francesco Melzi tarafından çizilmişti.

Serginin küratörü Martin Clayton buluşuyla ilgili "Eğer bu skeci Francesco Melzi'nin Leonardo portresiyle karşılaştırırsanız, bunun da sanatçıyı resmettiğine yönelik büyük işaretlere sahip olduğunu görürsünüz. Zarif düz bir burun, sakal çizgisi yanaktan kulağa çapraz geliyor, ağzının köşesine düşen bıyık ucu ve uzun dalgalı saçları aynı Melzi'nin portrede resmettiği gibi" dedi.

Clayton Leonarda Da Vinci'nin o dönem pek moda olmasa da uzun ve bakımlı bir sakalı olduğunu ancak daha sonra sakalın moda olduğunu da ekledi.