Lezyon hakkında tüm merak edilenler

İyi veya kötü huylu olabilecek lezyonlar bir çeşit doku bozukluğudur. Vücudun birçok yerinde bulunabilirler ve farklı çeşitleri mevcuttur. Lezyonların tıpkı çeşitleri gibi tedavi yöntemleri de değişkenlik göstermektedir.

Lezyonlar

Lezyon kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür ve “doku bozukluğu” anlamına gelir. Vücuttaki hastalık veya zedelenme bulunan organlarda oluşan normal olmayan durumlara denir. Travma veya kronik hastalığın etkisi ile vücuttaki doku bölgesi patolojik değişime uğrar. Bu değişim olumsuz yönde ortaya çıkar. Bir bozukluk olan lezyon yırtılma, yıpranma, tümör, apse şeklinde oluşabilir. Vücutta yapısal ve biyokimyasal bir değişikliğe neden olur.

Lezyonlar kansere neden olup olmadığına göre kategorize edilebilir. İyi huylu bir lezyon kanserli değildir, kötü huylu bir lezyon ise kanserlidir. Dokuların işlevselliğinin yitirilmesi, dokularda olan bozukluklar ile oluşmaktadır bu da lezyonun iyi veya kötü huylu oluşuna önemli bir delil niteliğindedir.

Lezyonların ciddiyet oranı büyüklüklerine ve yerlerine bağlı olarak değişir. Kimi lezyonlar zararsız iken, kimi lezyonlar hayatı tehdit edebilir. Uzman yardımı alarak muayene ile lezyonun büyüklüğü ve yeri belirlenebilir. Lezyonun zararlı etkisi de tahmin edilebilir. Muayenede tanı için röntgen araçları, biyopsiler, MRI, kan analizi testleri, fiziksel ve nörolojik muayeneler kullanılır. Bu muayeneler hastanın refleksleri, koordinasyonu, dengesi, görme ve dil merkezleri üzerindeki etkisini değerlendirmede önemlidir. Bir lezyon, vücudun kablolanması göz önüne alındığında bu yeteneklerden kesinlikle ödün verebilir. Böylece herhangi bir kopuk bağlantı, hareket veya hormon üretimi gibi koordineli süreçler üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir.

Farklı türde ve farklı organlarda görülen lezyonlar vardır. Omurilikteki bir lezyon, beyinden gelen sinir uyarılarını etkileyerek bacaklarda uyuşukluk veya idrar yapma zorluğu yaratabilir. Gözde oluşan lezyonlarda ise, bulanık görme ve renk algılama sorunları meydana gelebilir. Bazı lezyonlar vücuda zarar vermezken bazı lezyonlar detaylı olarak tıbbi incelemelere tabi tutulmalıdır.