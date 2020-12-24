Lezyon hakkında tüm merak edilenler

İyi veya kötü huylu olabilecek lezyonlar bir çeşit doku bozukluğudur. Vücudun birçok yerinde bulunabilirler ve farklı çeşitleri mevcuttur. Lezyonların tıpkı çeşitleri gibi tedavi yöntemleri de değişkenlik göstermektedir.
Lezyon kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür ve “doku bozukluğu” anlamına gelir. Vücuttaki hastalık veya zedelenme bulunan organlarda oluşan normal olmayan durumlara denir. Travma veya kronik hastalığın etkisi ile vücuttaki doku bölgesi patolojik değişime uğrar. Bu değişim olumsuz yönde ortaya çıkar. Bir bozukluk olan lezyon yırtılma, yıpranma, tümör, apse şeklinde oluşabilir. Vücutta yapısal ve biyokimyasal bir değişikliğe neden olur.
Lezyonlar kansere neden olup olmadığına göre kategorize edilebilir. İyi huylu bir lezyon kanserli değildir, kötü huylu bir lezyon ise kanserlidir. Dokuların işlevselliğinin yitirilmesi, dokularda olan bozukluklar ile oluşmaktadır bu da lezyonun iyi veya kötü huylu oluşuna önemli bir delil niteliğindedir.
Lezyonların ciddiyet oranı büyüklüklerine ve yerlerine bağlı olarak değişir. Kimi lezyonlar zararsız iken, kimi lezyonlar hayatı tehdit edebilir. Uzman yardımı alarak muayene ile lezyonun büyüklüğü ve yeri belirlenebilir. Lezyonun zararlı etkisi de tahmin edilebilir. Muayenede tanı için röntgen araçları, biyopsiler, MRI, kan analizi testleri, fiziksel ve nörolojik muayeneler kullanılır. Bu muayeneler hastanın refleksleri, koordinasyonu, dengesi, görme ve dil merkezleri üzerindeki etkisini değerlendirmede önemlidir. Bir lezyon, vücudun kablolanması göz önüne alındığında bu yeteneklerden kesinlikle ödün verebilir. Böylece herhangi bir kopuk bağlantı, hareket veya hormon üretimi gibi koordineli süreçler üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir.
Farklı türde ve farklı organlarda görülen lezyonlar vardır. Omurilikteki bir lezyon, beyinden gelen sinir uyarılarını etkileyerek bacaklarda uyuşukluk veya idrar yapma zorluğu yaratabilir. Gözde oluşan lezyonlarda ise, bulanık görme ve renk algılama sorunları meydana gelebilir. Bazı lezyonlar vücuda zarar vermezken bazı lezyonlar detaylı olarak tıbbi incelemelere tabi tutulmalıdır.
Lezyon, çeşitli yerlerde ve bir yaralanmanın etkisinden viral bir enfeksiyona kadar değişen nedenlerle ortaya çıkabilir. Yaygın olarak görülen lezyonlar cilt lezyonları, beyin lezyonları, meme lezyonları ve hipodens lezyonlardır.
Vücudun birçok yerinde görülebilen lezyonların en sık görüldüğü yerlerden biri de cilttir. Yüzde veya vücutta herhangi bir yerde ortaya çıkan lezyonlar endişe kaynağıdır. Görünüm itibarıyla kişiyi rahatsız eder. Cilt lezyonları, anormal yapısal değişikliklere uğramış cilt lekeleridir.Bu lezyonların sebebi iltihap kaynaklı olabilir. Lezyonlar damarlardan, derinin kendisinden, deri eklerinden ya da deri altı gibi dokulardan da kaynaklanabilir. Ciltte lezyon olması stres gibi dış etkenlerden de kaynaklanabilir. Kişinin bulunduğu ortamlar da bu lezyonların oluşmasında çok etkilidir.
Lezyonlar üç tür olarak ortaya çıkmaktadır. Bu türler deri üstünde olanlar, derinin alt seviyesinde olanlar ve leke şeklindeki makül adı verilen lezyonlar şeklinde sınıflandırılabilir. Ciltte oluşan lezyonlar göz ile görülebildikleri için muayene sırasında kolaylıkla tanısı konabilir. Lezyon tedavisi ise yerine ve özelliğine göre değişmektedir. Bu tür lezyonların tedavisinde en etkili yöntem cerrahi müdahale ile çıkarılmalarıdır.
Ciltteki lezyonlar için en nokta kriter cilt kanseri ile ilişkili olup olmadığıdır. Bazı tehlikeli durumlar vardır. Bu durumlara dikkat edilmelidir. Ciltte bulunan lezyonlarda;
Yaygın görülen lezyon çeşitlerinden biri, beyin lezyonlarıdır. Beyin lezyon türleri beynin yaralanma bölgesidir. Bu lezyonlar farklı boyutlardadır ve sayıları değişebilir. Zararsız olabileceği gibi hayati tehlikeye neden olabilecek türde de olabilir. Bu lezyonlar yaralanma, bağışıklık sorunları veya enfeksiyon gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Beyin lezyonları büyüklük, yer ve tipe göre değişkenlik gösterir. Beyin apseleri veya kistler, puss geliştiren iltihaplı doku bölgeleridir. Bu tür nadir görülse de hayati tehdit oluşturur. Bir enfeksiyondan ya da alınan darbeden kaynaklandığı bilinmektedir. Beyinde görülen lezyonların da çeşitleri bulunur. Serebral enfarktüsler, yeterli kan alınmaması sonucunda hücre ölümü kümesinin neden olduğu başka bir lezyon türüdür. Beyinde görülen lezyonların belirtileri ise mide bulantısı, görme değişiklikleri, hafıza kaybı, nöbetler, duygu değişiklikleridir.
Memede görülen lezyonlar, çok sık olarak karşılaşılan bir durumdur. Meme lezyon çeşitleri iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki adettir. Bir kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğu, risk faktörleri, derecelendirilmesi, radyologlar tarafından ispat edilir. Günümüzde şüpheli meme lezyonları oluşumda tanı için ince ya da kalın iğne biyopsisi tercih edilmektedir. Meme lezyonlarında kişinin eline gelen bir sertlik, meme ucundan akıntı, meme cildinde bir kızarıklık ve koltuk altında sertlik gibi şikayetlerle hekime gitmesi durumunda ya da genel doktor kontrolü esnasında tanı konabilir. Tanı konulduktan sonra hastalıklı bölge işaretlenir ve ve ameliyatta sadece bu bölge çıkarılır.
Konu hakkında en sık sorulan sorulardan biri de “Hipodens lezyon nedir?” oluyor. Hipodens lezyonlar vücudun herhangi bir yerinde oluşabilecek lezyon çeşididir. Yoğun olarak ise beyin, dalak ve karaciğer de oluşur. Karaciğerde oluşan hipodens lezyonlar, karaciğerde lekelenmelerin bulunduğu anlamına gelir. Bu durum çok sık görülmekte ve karaciğer fonksiyonlarının çalışmasını etkilemektedir.
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