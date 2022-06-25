Lezzetli yemekler için en iyi çelik tava çeşitleri

Evde yemek yapmayı seviyorsanız paslanmaz ve çizilmez, kaliteli bir tavaya ihtiyacınız olabilir. Kızarmış yağdan veya uzun süre ocakta kalmaktan etkilenmeyecek, biraz kullanmadığınızda paslanmayacak, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, kaliteli, paslanmaz bir çelik tava; işinizi çok kolaylaştırır. Çeliği kalitesiz olup eskiyen, yaptığınız yemeklerin içine kanserojen madde salgılayan bir tava ile sadece yemek lezzetiniz değil sağlığınız da bozulur. Hem sağlıklı hem lezzetli yemekler yapabilmek için doğru çelik tavayı bulmaya çalışıyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden başarılı ürünlerin yer aldığı listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. Başlıyoruz!

1. Karşınızda lezzetli yemekler pişirebileceğiniz Karaca Bianca Çelik Tava

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En iyi çelik tava markası arasında yer alan Karaca'nın Bianca Çelik Tava'sı, sağlıklı yemekler için tercih edebileceğiniz harika bir ürün. Dayanıklı paslanmaz çelik materyali sayesinde tavayı indüksiyon ocaklarda bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Mikrodalga fırında da kullanabileceğiniz tava, yapışmaz özelliği ile kolay temizlenir. İsterseniz bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. 28 cm boyutunda olduğu için fazla yer kaplamayan tavayı dilerseniz sapında yer alan asma deliği sayesinde asarak da saklayabilirsiniz. Kalitesiyle fark yaratan çelik tava, birbirinden leziz yemeklere imza atmanız için sizi bekliyor. Acele edin!

2. Korkmaz Zeta Sahan Seti ile kahvaltılarınız çok daha eğlenceli

İyi bir çelik tava seti arayışındaysanız sıradaki ürünümüzü çok seveceksiniz! Korkmaz Zeta Sahan Seti, PTFE kaplaması sayesinde yapışmaz ve rahat kullanılır. Çevre dostu bir anlayışla üretildiği için yemek yaparken zehirli gaz çıkarmaz. Kurşun ve kadmiyum gibi zararlı, kanserojen madde içermez. Çelik gövdeli ürün, ısıya dayanıklı silikon dış kaplamasıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Çelik tava, kapaklı olduğu için yumurta ya da sos gibi yiyecekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Üç adet 20 cm çapında tavadan oluşan set ile az yağlı ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

3. Serenk Modernist Paslanmaz Çelik Tava ile mükemmel bir mutfak deneyimi sizi bekliyor

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen Serenk Modernist Paslanmaz Çelik Tava ile uzun ömürlü kullanıcı dostu bir deneyim yaşamaya hazır mısınız? Çizilmeye karşı dayanıklı çelik tava, uzun yıllar sorunsuz kullanılır. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz ve parlak bir görünümdeki çelik tava, ısıyı içine çeker ve her noktaya eşit dağıtır. Böylece yemekleri eşit şekilde pişirir. 4,5 mm tabana sahip modelle kısık ateşte ve uzun sürede lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Kimyasal içermez ve kolayca temizlenir. Elektrikli, seramik, indüksiyon ve gazlı ocaklarda da kullanabileceğiniz Serenk'in fark yaratan kalitesini hissetmeye ne dersiniz?

4. Jumbo Majör Çelik Tava ile mutfağınıza ışık katın

"En iyi çelik tava markası hangisi?" diye soracak olursanız Jumbo'ya göz atabilirsiniz. Paslanmaz çelik dış gövdesiyle uzun süre kullanabileceğiniz Jumbo Majör Çelik Tava ile birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. 24 cm çapındaki tavanın diamond iç kaplaması, doğru pişirme tekniği kullanıldığında yanmaz ve yapışmaz. Bulaşık makinenizde yıkanabilen ürün, indüksiyon dâhil tüm ocaklarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca içerisinde güvenle yemek de saklayabilirsiniz. Paslanmaz çelik kapül tabana sahip olan tava, ısıyı kısa sürede iletir ve geç soğur. Böylece yemekleriniz uzun süre sıcaklığını korur.

5. Patatesler WMF Profesyonel Kızartma Tavası ile çok daha lezzetli

"Kızartma yaparken kullanabileceğim en iyi çelik tava hangisi?" diye merak ediyorsanız WMF Profesyonel Kızartma Tavası tam size göre! Paslanmaz çelik materyalle üretilen tava, sadece 710 gram ağırlığında. Bu sayede tavayı çok rahat kullanabilirsiniz. 20 cm çapında olduğu için et, balık ve sebze gibi birçok farklı yemeği rahatlıkla yapabilirsiniz. Geniş ve yüksek kenarları sayesinde dilerseniz tavayı uygun bir kapakla kapatarak âdeta tencere gibi de kullanabilirsiniz. Bir litre kapasiteli tavayla lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz. Seramik, gazlı, elektrikli ocakların yanı sıra indüksiyon ocaklarda da tercih edebilirsiniz.

6. Zwiling Spirit Kızartma Tavası ile mutfağın yeni şefi siz olun

Metalik gri renkli sade tasarımıyla göz dolduran ve en iyi çelik tava modelleri arasında yer alan Zwiling Spirit Kızartma Tavası, çelik dış gövdesiyle paslanmaya karşı direnç gösterir. İç yüzeyi parlak görünümlü tavayı uzun sapıyla rahatça tutabilirsiniz. Sigma clad teknolojisi ile üretilen tabanı sayesinde yemekleriniz yanmaz ve tavaya yapışmaz. İndüksiyon ocaklarda ve fırında da rahatlıkla kullanabileceğiniz tava, 28 cm boyutuyla yemekleriniz için yeterli alan sunar. Yüksek kenarları sayesinde kızartmanın yanı sıra birçok farklı yemeği rahatlıkla yapabilirsiniz. Sapında yer alan asma deliği ile kullanmadığınız zamanlarda tavayı asarak saklayabilir, yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.

7. EvimSaray Tava Paslanmaz Çelik Sos Derin Luna ile mutfakta harikalar yaratın

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Özel paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilen EvimSaray Tava Paslanmaz Çelik Sos Derin Luna ile güvenle sosunuzu hazırlayabilir, çorbanızı pişirebilir ya da yumurtanızı kaynatabilirsiniz. Özel gövde formu sayesinde yanma ve yapışma gibi sorunlar yaşamazsınız. Tabanı homojen ısı iletimi sağlayarak tavanın her bir noktasını eşit olarak ısıtır. Bu sayede gıdaları eşit şekilde pişirir. Süper kapsül tabanı sayesinde yanmaz. Özel dış yüzeyi ise parlaklığını her zaman koruyarak şık ve temiz bir görüntü sunar. Isıya dayanıklı çelik kulplarını rahatça tutarak yemek yapabilirsiniz. Uygun fiyatıyla bütçenizi yormayacak ürünü incelemeden geçmeyin.

8. Emsan Demre Çelik Tava ile mutfakta geçecek kaliteli saatler sizi bekliyor

Emsan Demre Çelik Tava, düşük ısıda bile yemek pişirmeyi mümkün kılar. Isıyı uzun süre tencerede tutarak yemeğin sıcaklığını muhafaza eder. Daha geniş tabanlı olması dolayısıyla ısı homojen biçimde dağılır ve daha ergonomik bir kullanım sunar. Enerji kapsüllü tabanıyla yemeğin altının tutmasını engeller. 18/10 CR-Nİ teknolojisiyle çelik materyalden üretilen tava, paslanma ve çizilmeye karşı da dayanıklılık sağlar. "Emsan Demre Çelik Tava nasıl temizlenir?" diye düşünüyorsanız tavayı bulaşık makinenizde rahatça yıkayabilirsiniz. Tavayı tüm ocak tiplerinde kullanabilirsiniz. Yemekleri homojen şekilde pişiren çelik tava ile mutfağın yeni yıldızı olmaya hazır mısınız?

9. Korkmaz Tombik Çelik Tava ile zamandan tasarruf edin

28 cm çapındaki Korkmaz Tombik Çelik Tava, 2.7 litre kapasitesi ile sebzelerin yanı sıra et ve balık gibi gıdaları da rahatlıkla pişirmenizi sağlar. Gümüş renkli paslanmaz çelik tava, CR-Nİ teknolojisiyle üretilir. Enerji kapsüllü tabanı sayesinde ısıyı homojen bir şekilde dağıtır. Dış yüzeyi polisajlanmış olduğu için parlak görüntüsünü yıllarca korur. Susuz ve yağsız pişirme yapma fırsatı sunan tava, indüksiyon dâhil her türlü ocakta kullanılabilir. Temizlik yaparken sert metal fırçalar yerine sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun tavanın solar base sistemi, verimli ısı üreterek enerji tasarrufu sağlar.