LG G5 için Android Oreo çok yakında geliyor!

Modüler yapıda olması ile bir ilke imza atan LG G5, döneminde maalesef ki beklenen ilgiyi görememişti. İlgi görmediği için LG’nin 2. planında olan bu telefon, güncellemeler konusunda da maalesef ki pek destek alamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddia LG G5 sahiplerini heyecanlandırdı.
En son Android 7.0 Nougat sürümünü alan ve Android 7.1 ile hiç tanışamayan LG G5, bugün gelen bilgilere göre çok ama çok yakında Android Oreo güncellemesini alacak. LG G5 için Android 8.0 Oreo güncellemesini Kanadalı operatör firması 12 Eylül 2018 olarak açıkladı.
İlk olarak Kanada ve Amerika bölgesine sunulacak olan bu güncellemenin Avrupa’ya ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.
LG G5’in alacağı son güncellemenin Android Oreo olacağını bu saatten sonra bu telefona güncelleme gelmeyeceğini belirtelim. Android 9.0 Pie güncellemesinden mahrum kalacak olan LG G5, modüler yapılı ilk telefon olması ile tarihteki ve bizdeki önemi ile güzel bir anı olarak kalacak.
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