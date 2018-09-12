HABER

LG G5 için Android Oreo çok yakında geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Nihayet LG G5 için Android Oreo tarihi nihayet belli oldu. LG G5 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımına çok yakında başlanabilir. Bakalım ilk hangi ülkedeki LG G5 sahipleri Oreo ile tanışacak?

LG G5 için Android Oreo çok yakında geliyor!

Modüler yapıda olması ile bir ilke imza atan LG G5, döneminde maalesef ki beklenen ilgiyi görememişti. İlgi görmediği için LG’nin 2. planında olan bu telefon, güncellemeler konusunda da maalesef ki pek destek alamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddia LG G5 sahiplerini heyecanlandırdı.

En son Android 7.0 Nougat sürümünü alan ve Android 7.1 ile hiç tanışamayan LG G5, bugün gelen bilgilere göre çok ama çok yakında Android Oreo güncellemesini alacak. LG G5 için Android 8.0 Oreo güncellemesini Kanadalı operatör firması 12 Eylül 2018 olarak açıkladı.

İlk olarak Kanada ve Amerika bölgesine sunulacak olan bu güncellemenin Avrupa’ya ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

LG G5’in alacağı son güncellemenin Android Oreo olacağını bu saatten sonra bu telefona güncelleme gelmeyeceğini belirtelim. Android 9.0 Pie güncellemesinden mahrum kalacak olan LG G5, modüler yapılı ilk telefon olması ile tarihteki ve bizdeki önemi ile güzel bir anı olarak kalacak.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen filmler

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Elon Musk yine çok konuşulacak! Oyun konsoluyla bakın bu kez ne yaptıElon Musk yine çok konuşulacak! Oyun konsoluyla bakın bu kez ne yaptı
En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LG G5 Android Oreo

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Instagram video etiketleme özelliği nasıl kullanılır?

Instagram video etiketleme özelliği nasıl kullanılır?

Huawei Mate 20, 16 Ekim’de tanıtılacak

Huawei Mate 20, 16 Ekim’de tanıtılacak

Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9+’ı geride bıraktı

Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9+’ı geride bıraktı

Merakla beklenen General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı

Merakla beklenen General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı

Chrome Web Mağazası yenilendi

Chrome Web Mağazası yenilendi

Elon Musk yine çok konuşulacak! Oyun konsoluyla bakın bu kez ne yaptı

Elon Musk yine çok konuşulacak! Oyun konsoluyla bakın bu kez ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.