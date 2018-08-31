LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

Öğrencilerin eğitim gelecekleri için önemli bir adım olan lise seçimi ile ilgili süreç devam ediyor. Öğrenciler LGS / yerel yerleştirme sisteminde nakil başvurusu yapmaya devam ediyorlar. 3. nakil başvuru haftası bugün sona eriyor. Peki 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek ve 4. nakil başvuruları ne zaman başlayacak.

3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAACAK?

MEB’in liseye geçiş sistemi takvimine göre sonuçlar 3 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilecek ve sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli olacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.