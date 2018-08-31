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LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

LGS yani yeni liseye geçiş sisteminde nakil süreci devam ediyor. 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınana yerleştirme esas 3. nakil tercih başvurularının alınmasından sonra öğrenciler nakil sonuçlarını bekliyorlar. Peki 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek? 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

Öğrencilerin eğitim gelecekleri için önemli bir adım olan lise seçimi ile ilgili süreç devam ediyor. Öğrenciler LGS / yerel yerleştirme sisteminde nakil başvurusu yapmaya devam ediyorlar. 3. nakil başvuru haftası bugün sona eriyor. Peki 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek ve 4. nakil başvuruları ne zaman başlayacak.

3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAACAK?

MEB’in liseye geçiş sistemi takvimine göre sonuçlar 3 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilecek ve sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli olacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

| TARİH | İŞLEM |

| -------- | -------- |

| 06-10 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 13 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 13-17 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 19 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 27-31 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 03 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 03-06 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 08 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 17 Eylül 2018 | 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı |

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