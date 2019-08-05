LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? E-okul sorgulama saat kaçta?

LGS merkezi sınav sonuçları açıklandığında kimi öğrenciler istedikleri okula yerleşemediler. Bunun için okullardaki boş kontenjanlara nakil başvurusu yapıldı. Bugün MEB 1. nakil başvuru haftasında yapılan başvuruların sonuçlarını açıklayacak. Peki nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA İLAN EDİLECEK?

nakil haftasının hemen başlayabilmesi için MEB’in sonuçlar için öğrencileri çok bekletmeyeceği tahmin ediliyor. Nakil sonuçlarının sabah erken saatlerde en geç 10.00’a kadar açıklanması ve beraberinde e-okul platformunda yeni boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor. Böylece bir kez nakil başvuru hakkını kullanmak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerine başlayabilecekler.

MEB 2019 LGS NAKİL TAKVİMİ

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı