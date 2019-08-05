LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? E-okul sorgulama saat kaçta?

LGS merkezi sınav sonuçları açıklandığında kimi öğrenciler istedikleri okula yerleşemediler. Bunun için okullardaki boş kontenjanlara nakil başvurusu yapıldı. Bugün MEB 1. nakil başvuru haftasında yapılan başvuruların sonuçlarını açıklayacak. Peki nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?
05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
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