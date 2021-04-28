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LGS ve YKS ertelenecek mi? LGS ve YKS iptal mi? Bakan net konuştu!

28.04.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS ve YKS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Bakan Selçuk, LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesine ilişkin açıklamalara yer verdi. Peki, 2021 LGS ve YKS sınavları ertelenecek mi? İşte, ayrıntılar...

LGS ve YKS ertelenecek mi? LGS ve YKS iptal mi? Bakan net konuştu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında LGS ve YKS sınavları hakkında açıklamalara yer verdi. Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönem tek sınav uygulanacağını duyurdu. Peki, 2021 LGS ve YKS sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

LGS VE YKS 2021 ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında YKS ve LYS sınavları hakkında "Ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar verilmedi, belirlenen tarihlerde yapılacak" diye konuştu. Bakan Selçuk öte yandan,
liselerde ikinci dönem tek sınav olacağını ifade etti.

LGS 2021 NE ZAMAN? LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulanacak.

TYT, AYT, YDT NE ZAMAN 2021?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversiteye girişte uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 26 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. 27 Haziran'da ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşecek. Sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

2021 YKS ERTELENDİ Mİ?

TYT, AYT, YDT sınavlarına 71 gün kaldı. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre Temel Yeterlilik Testi (YKS 1.Oturum) 26 Haziran 2021 (TYT - 135dk) tarihinde, YKS 2.Oturum (AYT - 180dk) ve YKS Yabancı Dil Testi (YDT - 120dk) 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.


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