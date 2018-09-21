Liberya Devlet Başkanı George Weah, ülkesindeki iç savaşın ardından yabancı yatırımcılara satılan arazilere halkın yeniden sahip olmasını sağlayacak "Toprak Hakları Yasası"nı onayladı.

Liberya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Weah'in Mecliste 4 yıl boyunca tartışmalara yol açan yasayı imzalayarak onayladığı belirtildi.

Yasa, ülkede 2003'te sona eren iç savaşın ardından yabancı şirketlere satılan arazilerin yerel halk tarafından geri alınmasına olanak sağlıyor.

Bu çerçevede, ülke genelinde kamu ya da özel yabancı şirketlere ait topraklara yönelik kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Halk, toprağın kendisine ait olduğunu resmi belgeyle kanıtlaması halinde toprağını geri alabilecek.

Yasa ayrıca yabancıların, misyonerlerin ve yardım kuruluşlarının verdiği hizmet doğrultusunda arazi sahibi olmalarına da hak tanıyacak.

Liberya Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsünden James Otto, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yasanın sadece hükümet için değil tüm vatandaşlar için dönüm bir noktası olduğunu kaydetti.

Otto, "Tarihimizde ilk defa halkın, ezelden beri yaşadığı ve ilelebet yaşayacağı toprakların artık gerçek sahibi olduğunu söyleyen bir kanun onaylandı." dedi.

Ülkede, iç savaşın ardından yatırımcı çekmek için bazı araziler yabancı şirketlere satılmıştı.

