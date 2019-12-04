Libidoyu yükseltmek için ne yapmak gerekir? Libido neden düşer?

Libido, cinsel dürtü veya cinsel aktivite isteğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Libido, hem erkek hem de kadınlarda doğrudan androjen hormonları (yani testosteron) ile bağlantılıdır.

Dönemsel ve dış etkenlere bağlı olarak libidoda dalgalanmalar olabilir. Örneğin bir ilişkinin kalitesi, bir bakış veya muzip bir teklif libidomuzu etkileyebilir.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, libido ve testesteron seviyesinin optimal seviyeye ulaşması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. İşte libidoyu yükseltmenin yolları ve düşük libidonun nedenleri.



