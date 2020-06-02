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Libya: BM, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve General Hafter arasında ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağını açıkladı

02.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede savaşan tarafların, 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı. UNSMIL, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter'in kararını memnuniyetle karşıladı.

Libya: BM, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve General Hafter arasında ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağını açıkladı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede savaşan tarafların, 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı.

UNSMIL, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter'in kararını memnuniyetle karşıladı.

UMH ve Hafter'den ise son gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ocak ayında UMH'yi destekleyen Türkiye ve Hafter'i destekleyen ülkelerden Rusya'nın girişimleriyle sağlanan ateşkes sık sık ihlal edilmişti.

UMH ve Hafter arasında Şubat ayında yapılan görüşmeler bir türlü ilerleme sağlanamaması üzerine askıya alınmıştı.

Hafter'i Rusya'nın yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de destekliyor.

Vatiyye Üssü'nü ele geçiren Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri

200 bin kişi evlerini terk etti

General Halife Haftar yanlısı güçler geçen yıl Nisan ayından bu yana başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

Libya'daki çatışmalar sonucu binlerce kişi öldü, 200 bin kişi de evlerini terk etmek zorıunda kaldı.

Hafter güçleri geçen yılın sonunda Trablus'u ele geçirmenin eşiğine gelmişti.

Son haftalarda ise UMH güçleri atağa kalkmış ve bazı kıyı kasabalarıyla Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçirmişlerdi.

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