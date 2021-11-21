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  4. Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk kurtarıldı

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk kurtarıldı

21.11.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

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Katar Libya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan MİT
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