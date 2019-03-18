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Libya milli maç için 3 bin taraftarını Tunus'a götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

Libya, güvenlik koşulları nedeniyle Tunus'ta oynanacak Afrika Uluslar Kupası grup final maçı için 3 bin taraftarı komşusuna ücretsiz götürecek

Libya, ülkesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Tunus'ta oynanacak Afrika Uluslar Kupası (AFCON) grubundaki Libya-Güney Afrika maçı için 3 bin taraftarını ücretsiz Tunus'a götürüyor.

Libya Milli Takımı, ülkesindeki güvenlik sorunları nedeniyle iç saha maçlarını komşusu Tunus'ta oynamak zorunda kalıyor.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Tunus'un Sfaks kentinde oynanacak grup final maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürmeye hazırlandıklarını, bununla ilgili pasaport, sınır ve güvenlik birimlerinin hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, 24 Mart'ta oynanacak maçta 10 bin Libyalının maçı izlemesi için izin verilecek.

Bu yıl Mısır'da gerçekleştirilecek AFCON için E grubu son maçı öncesinde, Nijerya 10 puanla ilk sırada, Güney Afrika 9 puanla ikinci, Libya 7 puanla üçüncü sırada yarışıyor.

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Libya

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