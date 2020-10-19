Libya'da siyasi temsilcilerin ardından askeri heyetler aynı masada

Libya'da bugün savaşan iki askeri gücün temsilcileri Cenevre'de, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir araya geldi. Libya'da Trablus'taki BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta Kahire'de tamamladığı görüşmelerin farklı bir ayağına, bugün askeri temsilciler Cenevre'de devam ediyor. 2014'ten bu yana savaşan UMH'ye bağlı ordu ve Tobruk tarafından desteklenen Halife Hafter'in ordusu, 21 Ağustos'ta ateşkes ilan etmişti. Ateşkes için uzlaşılan şartlar arasında Sirte ve Cufra kentlerinin silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi, 7 aydan fazladır askıda olan petrol üretiminin yeniden başlatılması, 2021'de seçimler yapılması ve yabancı güçler ile paralı savaşçıların ülke topraklarından ayrılması da var. Kahire'de seçime gidiş süreci masaya yatırılırken olumlu bir adım atılarak ülkedeki en büyük petrol rafinerisi yeniden faaliyete başlamıştı. Bugün de taraflar Cenevre'de Sirte ve Cufra'daki son durum ile ülkedeki yabancı güçlerin ayrılması koşullarını görüşüyor.

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Libya misyonunun başındaki Stephanie Williams, ülkenin her bölgesindeki valiler ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Williams'ın yaptığı görüşmelerde tüm liderlerin Tunus'ta başlayacak sürece destek verdiği ve müzakerelere katılacağı açıklandı. Daha önce Berlin, Moskova ve İtalya'da yapılan görüşmelerde UMH Başbakanı Fayez el Sarrac ve Trablus hükümetine karşı savaşan Halife Hafter katılmış ancak iki isim, aynı odada ya da aynı masa etrafında bir araya gelmemişti. Görüşmeler arabulucular tarafından yürütülmüştü. https://youtu.be/jTRqi2w57HM Sarrac Ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyurdu. Tunus'ta yapılacak görüşmelerde hem UMH'den, hem de Tobruk'taki meclisi temsilen kimin katılacağı henüz netleşmedi. Yılın başından bu yana sahada güç kaybeden Hafter de henüz katılacağını duyurmadı ancak tüm bu taraflardan üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. BM açıklamasına göre hedef "en hızlı şekilde seçimlere gidilmesi." Kahire'de anayasa görüşmelerinin ilk ayağı yapıldı Seçime giden geçiş sürecinin kriterlerini belirlemek için de geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de, Trablus'taki Yüksek Devlet Konseyi ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasında görüşmeler yürütüldü.

11 Ekim'de başlayan ve üç gün süren görüşmelere, 2014'te yeni anayasa oluşturulmasına katkıda bulunması için Birleşmiş Milletler'in belirlediği 60 kişilik komisyondan temsilciler de katıldı. 2014'ten bu yana bir bakıma işlevsiz kalan komisyonun yeniden devreye girmesi ve görüşmelerin ilk aşamasının tamamlanmış olması, önemli bir adım. Komisyon, 2017'de bir taslak metin oluşturmuş; ancak hiçbir zaman referanduma gidilememişti. Yerel Libya basınına göre taraflar Kahire'de, bu taslak metnin üzerinden bir referanduma gidilmesini görüştü. Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımını eleştirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarrac istifa edeceğini açıkladı El Şarara petrol sahası açıldı Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) de 11 Ekim'de, ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan El Şarara'nın aylar sonra yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Ağustos ayındaki ateşkes anlaşması sonrası 18 Eylül'de Hafter ve UMH'nin baikan yardımcısı Ahmet Mitig, aylardır yapılmayan petrol ihracatının yeniden başlaması üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurmuş ve eylül ayında daha küçük çaptaki diğer petrol sahaları açılmıştı. NOC, bir "centilmenlik anlaşması yaptıklarını" ve Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan milislerin oluşturduğu Petrol Tesisleri Korumaları grubunun "El Şarara'daki tüm engellere son vereceğini" duyurdu.

Açıklamanın ardından sahayı işleten Akakus isimli şirket, yeniden üretime geçmek için çalışmalarına başladı. Reuters haber ajansına konuşan bir OPEC yetkilisi, Libya'daki petrol üretiminin 2021'de günlük 1.1 milyon varile yükselmesini beklediklerini söyledi. Daha önce tahmin günlük 600 bin varildi. Halife Hafter, Ocak 2020'de Berlin'de toplanan Libya Konferansı sırasında masada elini güçlendirmek için kendi kontrolündeki tüm petrol yataklarını, petrol dolum tesislerini ve limanlardaki terminalleri kapatmıştı. https://youtu.be/Ow\_Fc6a59Sc Bingazi'den uçuşlar başladı Ateşkes anlaşmasının ardından taraflar arasında çok yönlü yrütülen görüşmelerin yanı sıra, petrol sahalarının açılması gibi işbirliği adımları da atılıyor. Bunlardan biri de Bingazi'de iki yıla yakın süredir kapalı olan havalimanının açılması oldu. Libya'nın başkenti Trablus ile Bingazi yakınlarındaki Benina Havalimanı arasındaki uçuşlar, 16 Ekim itibarıyla yeniden başladı. UMH'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "TrablusTaki Mitiga Havalimanı'ndan kalkan Afriqiyah Havayolları'nın bir uçağı cuma günü Benina Uluslararası Havalimanı'na indi" denildi.